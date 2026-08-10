Екс-прокурор САП Броневицький поставив під сумнів наявність предикатного злочину у справі "Мідас"

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«Якщо Енергоатому не завдано збитків, то в чому тоді полягає предикатний злочин, який, на думку слідства, передував легалізації?» — ставить питання Броневицький і додає, що з цього «виходить, що походження коштів не встановлено».

Він також звертає увагу, на той факт що директор НАБУ Семен Кривонос під час спілкування з журналістами фактично визнав відсутність так званої схеми «шлагбаум» — тієї самої, через яку, за версією слідства, компанії заподіювалися збитки: «Де докази незаконного походження грошей в епізоді щодо легалізації? Де схема „шлагбаум“, якої, як виявилось, взагалі не існувало?»

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Єдиним вагомим здобутком слідства, вважає Броневицький, стала угода зі свідком, який, на його думку, «не має жодного відношення» до отримання коштів від контрагентів компанії та дає показання, що є «показаннями з третіх слів, яким і так нема віри».

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Броневицький провів паралель зі справою колишнього заступника ексміністра енергетики Германа Галущенка — Ростислава Хейла, в якій на угоду зі слідством пішов Сергій Пилипчук.

«Ручний рішала та права рука Хейла… почав вигадувати показання в справі Мідас, які взагалі не корелюються з матеріалами справи», — зауважив Броневицький, додавши, що особисто знайомий з цією справою.

Окремо Броневицький прокоментував тривалість розслідування справи колишнього заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, у якій досі нікому не повідомлено про підозру. Кривонос пояснив це призначенням низки експертиз та зауважив, що не кожне провадження завершується підозрою.

«Серйозно? Вам якщо потрібно, то ви повідомляєте про підозру людині, навіть не вписуючи його прізвище у сам текст підозри!» — написав Броневицький, нагадавши, що під час обрання запобіжного заходу ексміністру енергетики Герману Галущенку за статтею 255 КК України в тексті підозри не було зазначено ні прізвища фігуранта, ні опису його конкретних дій.

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«Нікому це не заважало зробити шоу», — додав він.

За словами Броневицького, станом на 10 серпня до завершення граничного строку досудового розслідування у справі «Мідас» залишається два місяці.

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