Палац Путіна у Геленджику / © Youtube/AP

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Українські сили знищують засоби протиповітряної оборони в районі Геленджика, де розташований палац президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За інформацією видання, 7 серпня було вражено систему радіоелектронної боротьби «Хвиля Купол Гарант», розміщену на території військової частини №2156. А двома днями раніше поцілили у зенітний ракетний комплекс С-400, який був поруч із РЕБ. Це підтверджують супутникові знімки.

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«Хвиля Купол Гарант» використовується для придушення супутникового зв’язку Starlink, забезпечуючи захист території площею 20 км².

За словами військового аналітика Яна Матвєєва, система ефективна проти безпілотників, однак має один вагомий недолік — розмір, бо вона як «невелика військова база, яку легко впізнати з повітря».

The Moscow Times вважає, що знищення РЕБ відкрило українським дронам шлях до С-400 за 500 метрів від неї.

Раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») розповів, що вони влучили у російський ЗРК, який запускав одразу шість ракет. Пожежа на С-400 тривала три години.

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«Супутниковий знімок показує знищення щонайменше однієї пускової установки… Все, тепер „палац“ Путіна залишається без захисту», — каже Матвєєв.

Український OSINT-проєкт Dnipro Osint опублікував супутникові фото зі знищенням пускової установки комплексу С-400 «Тріумф» в Геленджику. На кадрах видно до та після атаки.

Знищена ППО у Геленджику. Фото: Dnipro Osint

Палац Путіна у Геленджику — що відомо про нього

Палац Путіна розташований на Чорноморському узбережжі приблизно за 20 км від Геленджика. Комплекс розкинувся площею 17,7 тис. м². Він набув широкої популярності після розслідування засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Згідно з його даними, на території об’єкта є низка різних об’єктів: храм, хокейний майданчик, кінотеатр, караоке-кальянний, пивний, більярдний, кілька ресторанів, басейн, аквадискотека, спа-центр, сауни, турецькі лазні, власні м’ясо-рибний, овочевий та десертний цехи, лікувальний склад та інші.

За інформацією російських ЗМІ, палац перебуває під високим рівнем захисту. Над ним встановлено безпольотну зону. Вартість будівництва комплексу ФБК оцінювали щонайменше у 100 млрд рублів.

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Нагадаємо, 3 серпня російські військові збили дрон просто над пляжем у Геленджику. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

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