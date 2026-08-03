Росіяни збили дрон просто над пляжем у Геленджику: є загиблі та поранені

Збиття дрона над пляжем у Геленджику

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У російському Геленджику ППО збила дрон просто над міським пляжем, де в цей момент відпочивали люди. За попередньою інформацією, загинули щонайменше троє людей, ще десятки — зазнали поранень.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Дата публікації 13:29, 03.08.26 Кількість переглядів 29 Росіяни збили дрон просто над пляжем із людьми, є загиблі та поранені

За попередніми даними, безпілотник збили безпосередньо над узбережжям. Унаслідок падіння уламків серед відпочивальників є жертви та постраждалі. Попередньо, щонайменше 3 людей загинули. Точну кількість поранених наразі уточнюють.

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Інцидент вкотре привернув увагу до роботи російської ППО, яка неодноразово збивала повітряні цілі над густонаселеними районами. Це призводило до падіння уламків у місцях перебування цивільних і, як наслідок, жертв серед мирного населення.

Офіційного підтвердження обставин події та остаточної кількості жертв російська влада наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли російська ППО збиває повітряні цілі над місцями скупчення цивільних. Зокрема, у червні 2024 року в окупованому Криму російські військові перехоплювали ракети просто над пляжем в Учкуївці, внаслідок чого уламки впали на відпочивальників. Тоді загинули люди, десятки отримали поранення

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