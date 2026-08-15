Цены на АЗС просто ошеломляют: сколько стоит бензин и дизельное топливо 15 августа

Цены на топливо 15 августа 2026 года / © Pixabay

Реклама

Украинские АЗС обновили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз по состоянию на 15 августа. Литр А-95 в среднем стоит около 80,99 грн, а дизельного топлива — 92,50 грн.

Об этом сообщает «Главком», ссылаясь на актуальные данные крупнейших сетей АЗС.

Реклама

Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо наблюдаются в сетях ОККО, WOG и SOCAR. В то же время дешевле заправиться можно на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Реклама

Цены на топливо сегодня, 15 августа 2026 года

UPG

A95: 78,90 грн/л

A95+: 80,90 грн/л

ДП: 89,90 грн/л

ДП+: 91,90 грн/л

A100: 87,90 грн/л

A92: —

Газ: 42,90 грн/л

ОККО

A95: 82,90 грн/л

A95+: 85,90 грн/л

ДП: 93,90 грн/л

ДП+: 96,90 грн/л

A100: 92,90 грн/л

A92: —

Газ: 43,90 грн/л

WOG

A95: 82,90 грн/л

A95+: 85,90 грн/л

ДП: 93,90 грн/л

ДП+: 96,90 грн/л

A100: 92,90 грн/л

A92: —

Газ: 44,50 грн/л

KLO

A95: 79,90 грн/л

A95+: 82,50 грн/л

ДП: 93,90 грн/л

ДП+: 96,60 грн/л

A100: 90,20 грн/л

A92: 77,90 грн/л

Газ: 43,50 грн/л

Реклама

SOCAR

A95: 85,40 грн/л

A95+: 88,40 грн/л

ДП: 95,90 грн/л

ДП+: 98,90 грн/л

A100: 95,40 грн/л

A92: —

Газ: 43,90 грн/л

«Укрнафта»

A95: 78,90 грн/л

A95+: 81,90 грн/л

ДП: 89,90 грн/л

ДП+: 91,90 грн/л

A100: —

A92: 76,90 грн/л

Газ: 42,90 грн/л

БРСМ

A95: 78,04 грн/л

A95+: —

ДП: 90,08 грн/л

ДП+: —

A100: —

A92: —

Газ: 41,42 грн/л

Напомним, ситуация на рынке топлива остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке и российских атак на украинскую топливную инфраструктуру. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн посоветовал украинцам перед зимой сделать небольшой запас топлива.

Реклама

Новости партнеров