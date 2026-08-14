НБУ установил новые валютные лимиты: сколько денег можно покупать украинцам

НБУ / © УНИАН

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НБУ существенно ослабил валютные ограничения. Лимит на покупку безналичной валюты повышен в четыре раза, а на снятие наличных и расчеты за рубежом с гривневых счетов — в два.

Об этом сообщил Нацбанк.

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«Пакет смягчения валютных ограничений содержит мощную компоненту, которая облегчает жизнь украинцев за границей и расширяет возможности для проживающих в Украине граждан. Такие изменения направлены на развитие инвестиционной культуры в стране и на увеличение возможностей населения размещать свои средства в инвестиционных активах», — объяснил регулятор.

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Что изменится для физических лиц

В частности, речь идет о таких изменениях:

увеличение лимита на покупку безналичной иностранной валюты до 200 тыс. грн в календарный месяц (с 50 тыс. грн). При этом в рамках лимита можно покупать не только валюту, но банковские металлы (безналичные) и ценные бумаги иностранных эмитентов.

увеличение лимита на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом до 200 тысяч грн в день (со 100 тыс. грн). В НБУ считают, что «постепенное смягчение этого ограничения поддержит не только украинских мигрантов, но и доверие к банковской системе». Эта же цель обусловила и увеличение лимита в оплате товаров и услуг за рубежом с гривневых счетов до 200 тысяч грн в эквиваленте в месяц (со 100 тысяч грн).

В то же время, в рамках этого лимита физические лица могут не только оплачивать товары, работы и услуги, но и аренду жилья за рубежом. Расчеты можно будет производить не только картой, но и посредством переводов со счета на счет (например, с использованием системы SWIFT).

установление лимита в 200 тысяч грн на оплату товаров, работ и услуг за границей посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT) — в дополнение к карточным расчетам

установление лимита в 500 тыс. грн в календарный месяц, действующий для оплаты валютной картой услуг за проживание за границей, расширяется также на оплату аренды жилья за границей. Кроме того, НБУ предусмотрел, что в пределах соответствующего лимита можно будет производить соответствующие расчеты не только картой, но и посредством переводов с валютного счета на получателя (например, SWIFT).

Напомним, с 1 июля для украинцев продолжают действовать четкие лимиты на снятие наличных в банкоматах, кассах и торговых сетях.

Согласно общим правилам, со счета в национальной или иностранной валюте можно снять до 100 тысяч гривен в день. Это касается как снятия через кассу банковского отделения, так и получения средств в банкоматах. В то же время, для удобства украинцев никаких ограничений на безналичные расчеты внутри страны не установлено.

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