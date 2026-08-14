Путин посягает на новые территории?: что стоит за скандальным визитом на спорные с Японией острова — ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский лидер Владимир Путин разгневал Японию, совершив свой первый в истории официальный визит на остров Итуруп, являющийся частью спорных Курильских островов. Этот шаг вызвал мгновенное дипломатическое обострение Токио и Москвы.

Об этом говорится в отчете ISW.

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«Визит Путина на спорные Курильские острова, вероятно, является частью ответа Кремля на оборонную Белую книгу Японии 2026 года, опубликованную ранее в августе, и направленную на подрыв усилий премьер-министра Японии Санаэ Такаичи по улучшению обороноспособности страны», — считают эксперты.

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Аналитики выделяют несколько причин публичной и военной активности России у границ Японии:

Месть за поддержку Украины. Япония последовательно внедряет жесткие санкции против РФ и принимает участие в программах финансовой и технологической помощи Киеву в формате G7.

Противодействие сотрудничеству Японии с НАТО. Токио усиливает взаимодействие с Альянсом на фоне агрессивного поведения Китая, КНДР и России.

Шантаж Запада. Создание искусственного напряжения на Дальнем Востоке попытка отвлечь оборонные ресурсы союзников Украины и заставить их пойти на политический торг.

Визит Путина на Курилы — что известно

Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил Курильские острова. Как только прибыл на Итуруп, президент РФ сразу отправился на рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный».

После рыбзавода российский президент отправился в Южно-Сахалинск и пообщался с местными жителями.

Возмущение Японии

Премьер Японии Санаэ Такаичи назвала визит Путина «совершенно неприемлемым», заявив, что он «оскорбляет чувство японского народа».

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«Этот визит… действующего президента России противоречит последовательной позиции Японии по отношению к Северным территориям», — сказала Такаичи журналистам.

Министр иностранных дел страны Тошимиц Мотеги также раскритиковал визит Путина, заявив, что спорные острова «являются неотъемлемой частью территории Японии как исторически, так и согласно международному праву».

Позже, по данным Министерства иностранных дел Японии, он вызвал российского посла, чтобы выразить «решительный протест» против визита главы РФ.

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