Путин впервые приехал на спорные Курилы: назревает новый скандал с Японией

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин впервые совершил поездку на остров Итуруп, который входит в Курильский архипелаг и является предметом территориального спора с Японией. В Токио уже отреагировали на этот визит и выразили решительный протест.

Об этом пишет BBC.

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Детали поездки и реакция Токио

Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что острова являются «суверенной японской территорией с точки зрения и истории, и международного права, и правительство Японии решительно протестует из-за этого визита».

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Путин впервые отправился на остров Итуруп в пределах поездки в Сахалинской области. Он посетил там рыбный завод «Ясный». Поездка состоялась вскоре после проведения военно-морских учений на Дальнем Востоке и запуска ракеты Северной Кореей.

Путина угощали икрой / © Associated Press

Курильская гряда — цепь островов между российской Камчаткой и Японией. Токио считает эти острова оккупированными россиянами. Конфликт между странами из-за них продолжается с конца XIX века.

В 1855 году стороны заключили договор о границе, согласно которому Шикатан, Итуруп, Кунашир и группа островов Хабомаи были закреплены за Японией.

В 1945 году СССР во время наступления на Дальнем Востоке занял Южные Курилы на основании письменного согласия Союзников на передачу Иосифу Сталину этих территорий в случае присоединения СССР к войне против Японии. Теперь Россия как правопреемница СССР, которой она себя считает, претендует на эти острова.

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