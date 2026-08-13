Путину могут выдвинуть условия по войне: с чем Уиткофф и Кушнер едут в Россию

Путин, Виткофф, Джаред / © Associated Press

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Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовят поездку в Россию, чтобы выдвинуть Кремлю условия по прекращению войны против Украины. От результатов этих переговоров зависит дальнейшая политика Вашингтона по отношению к Москве.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал член Республиканской партии США Борис Пинкус.

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Зачем Уиткофф и Кушнер едут в Москву

По словам Пинкуса, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят передать Кремлю ультиматум Трампа. Несмотря на происходящее на Ближнем Востоке, американский президент стремится остановить войну, заморозив линию фронта. Если же Россия откажется, это будет иметь для нее серьезные последствия.

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«Трамп хочет окончить войну. Вместе с Зеленским они договорились, что война должна закончиться из-за заморозки линии фронта. Вот сегодня и нужно: не стреляет ни Украина, ни Путин. Для этого они уезжают в Москву», — подчеркнул он.

Также добавил, что параллельно вице-президент США Джей Ди Венс призывает Украину прекратить удары по территории РФ и нефтяным танкерам, чтобы не поднимать мировые цены на горючее и не вредить экспорту казахской нефти. Впрочем, Пинкус заверил, что это не помешает партнерству.

По его словам, страны готовят обмен: Украина надеется получить лицензии на производство ракет ПВО, а США заинтересованы в наших системах по борьбе с дронами.

Как итоги визита в РФ определят отношения Трампа с Путиным

Член Республиканской партии отметил, что переговорные каналы между окружением Трампа и Кремлем остаются открытыми, однако решающее значение будут иметь итоги предстоящей поездки.

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«Но, кроме того, он пытается, и он следует по словам и указаниям Трампа, чтобы Путин пошел навстречу и прекратил стрелять по Украине. Возможно, это станет известно по возвращении Уиткоффа из Москвы. В общем, окружение Трампа общается с Путиным. Эти каналы существуют, но важно другое: с чем Уиткофф вернется из Москвы. Это будет последняя точка в отношениях Трампа с Путиным, думаю я», — подытожил Пинкус.

Война в Украине — последние новости

Ранее газета Financial Times писала, что Уиткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Белый дом официально предстоящий визит пока не подтверждал.

Ранее мы писали, что Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, вероятно, приедут в Украину во второй половине августа во время мероприятий к 35-летию Независимости.

К слову, сенатор-демократ Марк Келли призвал президента США Дональда Трампа отстранить Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера от переговорного процесса с Ираном. Он заявил, что те не способны помочь Вашингтону урегулировать конфликт.

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