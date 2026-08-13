В Кремле сделали заявление о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули теперь

Председатель комитета Совета федерации по международным делам РФ Григорий Карасин / © Associated Press

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Россия внезапно заявила о готовности возобновить мирные переговоры по завершению войны в Украине. Однако в Кремле выставили условие, что будут рассматривать предложения исключительно от американской стороны.

Об этом заявил глава комитета Совета федерации по международным делам России Григорий Карасин, сообщили российские средства массовой пропаганды.

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Карасин сказал, что Москва готова сосредоточиться на обсуждении именно новых предложений, поступивших от США.

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Чиновник также заявил, что Кремль не видит никаких препятствий для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Карасин убеждает, что Россия готова вернуться к мирным переговорам при условии заинтересованности США в достижении практических результатов.

«Мы всегда готовы ко встречам и переговорам. Поэтому это касается и Кушнера, и Уиткоффа. Я не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи независимо от того, что внес Зеленский, а чего он не внес», — сказал российский чиновник.

Он добавил, что главным критерием результативности нового этапа мирных переговоров должны стать конкретные договоренности и результаты.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала США предложения по прекращению войны и призвал Вашингтон усилить ПВО и давление на Россию. Президент также озвучил данные украинской разведки о том, что осенью после имитации парламентских выборов Москва планирует объявить новую волну мобилизации для призыва сотен тысяч россиян.

Зеленский заявил, что США должны активнее приобщиться к разработке мирного плана, и подчеркнул, что Украина категорически отвергает территориальные уступки России. Он также подчеркнул ключевую важность надежных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новую агрессию РФ после возможной паузы в войне.

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