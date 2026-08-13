Визит Путина на Курилы: Япония вызвала посла "на ковер", а у Медведева произошла истерика

Владимир Путин / © Associated Press

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Очередной дипломатический конфликт вспыхнул между Токио и Москвой из-за противоречивых территорий Курильского архипелага. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест после того, как президент РФ Владимир Путин совершил поездку на остров Итуруп.

По информации информационного агентства Kyodo, из-за этого инцидента в японское внешнеполитическое ведомство немедленно вызвали посла РФ Николая Ноздрева.

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Премьер Японии Санаэ Такаичи также отреагировала на поездку Путина на Курилы. По ее словам, этот визит противоречит последовательной позиции Японии по отношению к Северным территориям, а также оскорбляет чувство японского народа.

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«С момента, когда в январе 2024 года президент Путин заявил, что обязательно посетит Северные территории, правительство Японии неоднократно обращалось к российской стороне с просьбой не допускать визита президента на Северные территории», — отметила премьер.

В ответ на реакцию Токио представители российского режима традиционно прибегли к агрессивной риторике и запугиваниям.

В частности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев выступил с резкими заявлениями в адрес японского правительства.

«Курильские острова были, есть и будут российской землей», — безапелляционно объявил Медведев, комментируя позицию Москвы.

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Визит Путина на Курилы — что известно

Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил Курильские острова. Как только прибыл на Итуруп, президент РФ сразу отправился на рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный».

После рыбзавода российский президент отправился в Южно-Сахалинск и пообщался с местными жителями.

Отметим, что другие российские руководители уже приезжали на спорные территории. Дмитрий Медведев посещал Курилы четырежды.

Справка:

Курильские острова расположены между японским островом Хоккайдо и русским полуостровом Камчатки. Япония претендует на четыре южных острова архипелага, которые называет Северными территориями. Ими управляет Россия. В конце Второй мировой войны Советский Союз аннексировал островную цепь и депортировал около 17 тысяч японских жителей.

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Территориальный спор является главной причиной, по которой Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Итуруп имеет для России стратегическое значение: на острове находится ее главная военная авиабаза в регионе. Япония ранее протестовала против визитов на спорные острова других российских чиновников, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина и его предшественника Дмитрия Медведева.

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