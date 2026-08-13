Словно прощаются перед дальней дорогой: сотни аистов заполонили село на Киевщине (невероятные кадры)

Сотни аистов на Киевщине / © ТСН

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Жители Обуховского района Киевской области наблюдают удивительное зрелище, как сотни аистов одновременно слетаются на одну локацию в селе.

Об этом рассказали местные жители ведущей ТСН Наталье Островской.

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Местные предполагают, что птицы слетаются к ним, чтобы поесть перед долгим перелетом в теплые края.

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«Эти прекрасные птицы понравились одной деревне в Обуховском районе Киевщины. Сюда они массово слетаются только в августе, перед путешествием в теплые края, потому что рядом много пищи», — поделились местные жители.

Птицы буквально «захватили» местность. Они садятся на крыши жилых домов, электроопоры, гаражные помещения.

Добавим, что массовый отлет аистов в теплые края обычно приходится на середину — вторую половину августа. К концу августа — началу сентября большинство птиц уже покидают Украину.

Відео: ТСН / © ТСН

Напомним, в конце июля все четверо птенцов из гнезда известных аистов Одарки и Грицика успешно начали первые полеты.

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