Депортации из Польши резко выросли: почему среди высланных больше всего украинцев

Депортация

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В Польше существенно выросло количество иностранцев, высылаемых из страны. В последние годы эти показатели увеличились в разы, а среди депортированных оказалось немало украинцев.

Об этом сообщает In Poland.

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Сколько иностранцев были депортированы из Польши

Статистика Министерства внутренних дел и администрации Польши демонстрирует стремительный рост решений о принудительном возвращении иностранцев. Если в 2023 году из страны выслали 3 000 человек, то в 2025 году этот показатель вырос более чем на 330% и достиг 10 000 человек.

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Сообщается, что эта тенденция сохранилась и дальше. Только за первую половину 2026 года зафиксировано уже 6 000 депортаций — это на 30% больше, чем за тот же период 2025, когда выслали 4 600 человек.

«Наибольшей группой среди депортированных являются украинцы, что просто связано с тем, что их больше всего в Польше», — отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик.

Чиновник также подчеркнул, что наличие статуса временной защиты не имеет никакого значения, когда речь идет о нарушении закона или совершении преступлений. Кроме украинцев, в список граждан, в отношении которых чаще всего применяли процедуры депортации, вошли представители Грузии, Беларуси, Молдовы и Колумбии.

За что могут депортировать из Польши: главные причины

По словам Мацея Дущика, депортация является стандартным инструментом миграционной политики, а рост показателей объясняют, прежде всего, усилением работы служб и всей системы контроля. Чаще всего основаниями для отправки иностранцев становятся отсутствие документов на право проживания, превышение разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне, а также угроза национальной безопасности и обороне государства.

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Человек, в отношении которого было принято решение о депортации, получает запрет на въезд в Шенгенскую зону на срок от 6 месяцев до 10 лет. Это делают для того, чтобы предотвратить нелегальную повторную миграцию.

Также обнаруживать нарушителей помогает новая система EES, запущенная в 2025 году. Она считывает биометрические данные иностранцев из стран вне ЕС, приезжающих на срок до 90 дней, поэтому пересечь границу с фальшивыми документами теперь почти невозможно.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, что в Польше оппозиционная партия предложила депортировать украинских мужчин без легальной работы.

Позже в Министерстве внутренних дел Польши назвали популизмом заявление представителя партии «Право и справедливость» (PiS) Тобиаша Бохенского о возможной депортации украинских мужчин призывного возраста.

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К слову, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года.

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