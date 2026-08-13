В Одесскую область после десятилетий отсутствия возвращаются олени: их заметили сразу в двух местах

Олень в Одесской области. Фото: Филиал «Южный лесной офис»

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В лесах Бессарабии в Одесской области зафиксировали благородных оленей, которых в этой местности не видели на протяжении последних десятилетий. Целый ряд встреч с этими животными даёт лесоводам основания предполагать, что они могут возвращаться в этот регион.

Об этом сообщил филиал «Южный лесной офис».

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Лесники неожиданно обнаружили стадо благородных оленей в Бородинском лесничестве. Откуда именно животные попали на эту территорию, пока неизвестно. Почти одновременно ещё пару оленей заметили недалеко от посёлка Сарата.

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Отмечается, что ранее благородный олень был распространён на юге Украины. Однако со временем животные исчезли из этой местности из-за чрезмерной охоты и сокращения естественных мест обитания. В течение последних десятилетий появление оленей здесь не фиксировалось.

«Возможно, олени возвращаются? Именно такой вопрос сегодня задают себе лесники Одесской области после нескольких неожиданных встреч с животными. Когда оленей становится больше, это уже повод задуматься», — говорится в сообщении.

В связи с появлением оленей егерская служба уже усилила охрану территории и организовала дополнительные патрулирования. Лесники также проводят профилактические беседы с местными жителями, чтобы обеспечить животным покой и безопасность. В дальнейшем специалисты планируют следить за оленями, вести их учет и контролировать ситуацию.

Благородный олень (Cervus elaphus), также известный как олень обыкновенный или лесной, — один из самых распространённых видов оленей в мире. Он обитает в лесах, лесостепях, степях и горных районах. Размеры животных существенно различаются в зависимости от места обитания: взрослые самцы могут весить от нескольких десятков до 350 кг.

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Благородные олени питаются преимущественно травой, листьями, побегами, грибами и лишайниками — в целом в их рацион входят сотни видов растений. Животные могут жить небольшими стадами, а в горной местности совершать значительные сезонные переходы.

Период гона начинается в конце лета — в начале осени. В это время самцы громко ревут, собирают группы самок и могут вступать в схватки с соперниками. Обычно самка рождает одного оленёнка, реже — двух. В природе благородные олени живут в основном 12–14 лет, тогда как в неволе могут доживать до 25–30 лет.

Напомним, ранее мы сообщали об удивительной истории одичавшего стада коров в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, которая продолжает удивлять исследователей. Несмотря на то, что животные уже много лет живут по законам дикой природы, они сохранили память о своём доме и людях, которые о них заботились.

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