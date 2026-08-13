"Уберите его со сцены": Дан Балан возмутил украинцев выступлением на празднике известного блогера

Дан Балан / © instagram.com/danbalan

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Молдавский певец Дан Балан, выступающий на частных мероприятиях в Украине, оказался в центре скандала из-за заявлений о якобы неподобающем поведении артиста на закрытых вечеринках.

Об этом заговорили после выхода популярного шоу. Ведущие вспомнили истории, которые им якобы рассказывали заказчики выступлений. По их словам, некоторые гости оставались недовольны концертами певца. Речь шла не только о качестве исполнения песен. Самые громкие претензии касались состояния артиста во время выступлений. Впрочем, эти утверждения прозвучали именно от ведущих и не являются подтвержденными фактами.

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«У нас потом все недовольны корпоративными выступлениями. Говорят, он приезжает какой-то раздутый, обкуренный и плохо поёт», — заявила Наталья Тур в комментарии «Ни стыда, ни совести».

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Дан Балан

После этого Сергей Халус вспомнил конкретный случай — выступление Балана на свадьбе украинского блогера Дениса Поветкина, известного какДенчик Лысый. По словам ведущего, ситуация во время торжества якобы настолько обострилась, что жених попросил прекратить выступление артиста.

«Денчик остановил мероприятие, подошел к организаторам и сказал: „Уберите его со сцены!“ Он выступал за деньги, но был в таком состоянии, что они сказали: „Мы не хотим даже на это смотреть“. Это как какой-то пьяный мужчина», — рассказал Халус.

Дан Балан

Эта история привлекла внимание ещё и потому, что сам Денис Поветкин ранее публично высказывал своё недовольство выступлением Дана Балана. В мае 2026 года винтервьюВасе Тимошенко блогер описал свои впечатления от концерта на свадьбе.

По словам Поветкина, певец вышел к гостям с опозданием, не поприветствовал присутствующих, а его внешний вид и манера поведения сразу вызвали вопросы у хозяина праздника.

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«Все дождались. Когда он вышел на сцену, я увидел его внешний вид и тот пафос, с которым он выступает, и спросил администратора: „Что это? Это ужас, я не хочу, чтобы это продолжалось“», — вспоминал блогер.

Дан Балан

Поветкин также утверждал, что хотел прервать выступление и вернуть деньги. В то же время организаторы предложили не обострять ситуацию как раз во время празднования, чтобы не испортить вечер другим гостям.

Напомним, недавно Дан Балан раскрыл причину кардинальных изменений во внешнем виде и удивил своим новым проектом.

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