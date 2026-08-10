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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из Польши в Украину депортировали мужчину: что он натворил

В Польше принудительно депортировали 39-летнего украинца из-за домашнего насилия и угроз своей партнерше. Правоохранители установили, что мужчина не раз попадал в поле зрения силовиков.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Польша депортировала украинца

Польша депортировала украинца / Фото: иллюстративное

Польские стражи порядка депортировали 39-летнего гражданина Украины, который длительное время совершал домашнее насилие и угрожал своей партнерше. По решению Пограничной службы, ближайшие 10 лет ему запрещено въезжать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

Об этом сообщает InPoland.

Из Польши в Украину за домашнее насилие депортировали мужчину

Сигнал о правонарушителе пограничники из подразделения в Рыбнике получили от полиции районного управления Рацибожа. У мужчины есть криминальное прошлое и неоднократно попадал в поле зрения силовиков.

Среди его преступлений — запугивание сожительницы, угрозы расправой, силовое проникновение в ее жилище, а также насилие в отношении самой женщины и несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, депортированный оскорблял жертву, угрожал нанести ей тяжкие телесные повреждения и сжечь ее имущество — в частности, дом и автомобиль.

Учитывая систематические преступления, командир пограничного поста в Руди-Шленской принял решение о принудительном возвращении мужчины на родину. Ему назначили максимально возможный срок запрета на въезд в Шенгенскую зону — 10 лет. Преступника под конвоем доставили на государственную границу и передали украинским пограничникам.

Украинцев активно депортируют из Польши: последние новости

Напомним, польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне. Всем мужчинам также запретили повторный въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны.

Один из депортированных, 22-летний украинец, был задержан в городе Рыбник и осужден за пропаганду тоталитарных режимов и уничтожение имущества. Из-за угрозы общественной безопасности командир пограничного поста в Руди-Шленской принял решение о его немедленном принудительном возвращении. Мужчину под конвоем доставили в границу и запретили въезд в Шенгенскую зону на 8 лет.

Еще двое украинцев были задержаны в Опольском воеводстве после освобождения из тюрьмы в Нисе, где один отбывал наказание за смертельное ДТП, а другой — за нетрезвое вождение и использование поддельного удостоверения. Оба мужчины были переданы украинской стороне с запретом въезда в страны Шенгена на пять лет.

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