Из Польши в Украину депортировали мужчину: что он натворил

Польша депортировала украинца / Фото: иллюстративное

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Польские стражи порядка депортировали 39-летнего гражданина Украины, который длительное время совершал домашнее насилие и угрожал своей партнерше. По решению Пограничной службы, ближайшие 10 лет ему запрещено въезжать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

Об этом сообщает InPoland.

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Из Польши в Украину за домашнее насилие депортировали мужчину

Сигнал о правонарушителе пограничники из подразделения в Рыбнике получили от полиции районного управления Рацибожа. У мужчины есть криминальное прошлое и неоднократно попадал в поле зрения силовиков.

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Среди его преступлений — запугивание сожительницы, угрозы расправой, силовое проникновение в ее жилище, а также насилие в отношении самой женщины и несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, депортированный оскорблял жертву, угрожал нанести ей тяжкие телесные повреждения и сжечь ее имущество — в частности, дом и автомобиль.

Учитывая систематические преступления, командир пограничного поста в Руди-Шленской принял решение о принудительном возвращении мужчины на родину. Ему назначили максимально возможный срок запрета на въезд в Шенгенскую зону — 10 лет. Преступника под конвоем доставили на государственную границу и передали украинским пограничникам.

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Напомним, польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне. Всем мужчинам также запретили повторный въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны.

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Один из депортированных, 22-летний украинец, был задержан в городе Рыбник и осужден за пропаганду тоталитарных режимов и уничтожение имущества. Из-за угрозы общественной безопасности командир пограничного поста в Руди-Шленской принял решение о его немедленном принудительном возвращении. Мужчину под конвоем доставили в границу и запретили въезд в Шенгенскую зону на 8 лет.

Еще двое украинцев были задержаны в Опольском воеводстве после освобождения из тюрьмы в Нисе, где один отбывал наказание за смертельное ДТП, а другой — за нетрезвое вождение и использование поддельного удостоверения. Оба мужчины были переданы украинской стороне с запретом въезда в страны Шенгена на пять лет.

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