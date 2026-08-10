Специалисты назвали рыбу, в которой встречаются опасные паразиты, и это не речная

Какая рыба может быть с паразитами / © www.freepik.com/free-photo

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Рыба считается важной частью сбалансированного рациона, поскольку содержит полноценный белок, жирные кислоты омега-3, витамины и минералы. Однако даже морская рыба не всегда полностью безопасна. Некоторые виды могут быть носителями паразитов, особенно если они сырые или недостаточно термически обработанные. Одним из самых известных паразитов морской рыбы является Anisakis — нематода, личинки которой могут встречаться в морской рыбе и кальмарах. Поэтому риск паразитарного заражения связывают не только с речной рыбой.

Какая морская рыба может содержать паразитов

Среди видов, в которых могут встречаться личинки Anisakis и других паразитов, особенно часто упоминают сельдь, скумбрию, ставриду, треску и лососевые.

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В то же время нельзя сказать, что конкретный вид рыбы обязательно самый зараженный. Наличие паразитов зависит от места отлова, возраста рыбы, ее питания, сезона и способа обработки.

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Особое внимание следует уделять рыбе, которую подают сырой или почти сырой: в суше, сашими, тартаре, слабосоленом или маринованном виде.

Почему паразиты попадают в морскую рыбу

Паразиты являются частью природной экосистемы моря. Их жизненные циклы могут проходить через несколько организмов — от мелких ракообразных до рыб и морских млекопитающих.

Рыба заражается, когда поедает инфицированные мелкие организмы или другие представители морской фауны. Потому паразиты могут встречаться даже в промышленной морской рыбе.

Важно понимать: наличие паразитов не означает, что вся рыба непригодна для потребления. Правильная заморозка или достаточная термическая обработка значительно снижают риск.

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Чем опасна зараженная рыба

Некоторые паразиты могут вызвать проблемы после попадания в организм человека. Например, заражение Anisakis может сопровождаться болью в животе, тошнотой, рвотой и другими симптомами.

У некоторых людей возможны аллергические реакции на паразитов или их компоненты.

Наибольший риск возникает именно тогда, когда зараженную рыбу употребляют в пищу сырой или недостаточно приготовленной.

Как сделать рыбу более безопасной

Самый надежный способ снизить паразитарный риск — правильно приготовить рыбу. При термической обработке рыба должна хорошо прогреться внутри. Не стоит ориентироваться только на цвет мякоти — важна именно достаточная температура в толще продукта.

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Для блюд из сырой рыбы используют специально предназначенное для такого потребления сырье, которое предварительно обрабатывают в соответствии с требованиями безопасности, в частности, замораживанием по соответствующим режимам.

Обычное маринование в уксусе, лимонном соке или соли не следует считать гарантированным способом уничтожения паразитов.

Можно ли увидеть паразитов в рыбе

Иногда личинки или другие паразитарные образования можно заметить при разборке рыбы. Но отсутствие видимых признаков не гарантирует, что паразитов нет.

Поэтому основное правило — покупать рыбу у надежных продавцов, соблюдать условия хранения и не употреблять сырой, если продукт не предназначен для такого способа потребления.

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