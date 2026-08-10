Зрители убегают и блюют: чем новый фильм "Мороженщик" шокировал людей

Кадр из фильма «Мороженщик»

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Новый противоречивый фильм ужасов «Мороженщик» (Ice Cream Man) вызвал шок у зрителей из-за чрезмерного насилия и жестоких кадров. Во время секретных показов люди массово покидали залы, а некоторые даже выбегали из-за тошноты. Лента также получила волну критики из-за использования искусственного интеллекта.

Об этом пишет Lad Bible.

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Противоречивый хоррор от режиссера «Хостела» Элая Рота настолько шокирует публику, что некоторые зрители не выдерживают и покидают кинотеатры еще до завершения сеанса. В свое время «Хостел» запрещали в отдельных странах из-за его жуткого содержания.

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Сюжет новой ленты «Мороженщик» разворачивается вокруг продавца мороженого, раздающего детям необычный и жуткий десерт. После этого они сходят с ума и начинают убивать взрослых жителей города. В США фильм выпустили без возрастного рейтинга во избежание цензурных ограничений. Это позволило авторам продемонстрировать на экране множество жестоких и кровавых сцен.

Случаи, когда фильмы заставляют зрителей массово покидать залы, происходят нечасто. Среди последних примеров можно упомянуть «Джокер: Безумие на двоих» и «Ужасающий 3». Теперь к ним присоединилась новая работа Рота — «Мороженщик».

Лента вызвала не меньше споров, чем упомянутые хорроры, а самого режиссера дополнительно критикуют из-за его признания в использовании искусственного интеллекта во время производства.

По уровню жестокости фильм действительно впечатляет. К примеру, уже в трейлере можно увидеть сцену, где дети отрезают мужчине голову, после чего вынимают его мозг, словно набирают мороженое. Поэтому потенциальным зрителям стоит учитывать, насколько кровавым является этот хоррор.

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Особенно неожиданным такой опыт стал для тех, кто приобрел билеты на показ «Мороженщика» в рамках программ кинотеатров AMC Screen Unseen и Odeon. Их особенность состоит в том, что зрители покупают билеты, не зная заранее, какую именно ленту будут демонстрировать. Такой формат приобрел популярность в США, ведь иногда он дает возможность увидеть масштабные премьеры еще до их официального релиза. Однако на этот раз часть посетителей была явно не готова к столь жестокому фильму.

Один из пользователей Reddit, побывавший на показе в Кроуле, рассказал, что во время сеанса было достаточно много выходов из зала.

Другой зритель написал: «8 человек вышли на этом фильме, я выдержал, потому что он был „бесплатным“, но, Христос, это было плохо».

Еще один пользователь сообщил, что во время его сеанса было пять выходов.

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В то же время другой зритель признался: «Около десятка человек вышли, жаль, что я не был одним из них».

Сам Рот рассказал о реакции публики в одном из недавних интервью: «Люди кричали, и, кажется, у нас был случай, когда кто-то выбежал блевать, что является наивысшей похвалой, которую можно получить для такого фильма. Самое интересное то, что наивысшая похвала для фильма ужасов — это "Я не смог это досмотреть"».

Впрочем, не каждый, кто покинул кинотеатр, сделал это из-за шокирующих сцен. Некоторые зрители просто считают фильм неудачным. К тому же отрицательную реакцию вызвало признание режиссера о применении генеративного ИИ. Рот подтвердил, что при создании «Мороженщика» использовал технологии искусственного интеллекта, что повлекло за собой волну критики со стороны зрителей.

Сказать, что отзывы о ленте оказались неоднозначными, ничего не сказать. На момент написания материала «Мороженщик» имел лишь 28% положительных оценок на Rotten Tomatoes, а его рейтинг на IMDb составлял 3,8 балла.

Британский журнал Empire оценил фильм лишь в одну звезду, написав: «Уродливое, неприятное и совершенно бессодержательное, это мороженое оставляет во рту только плохой привкус».

Отдельной причиной возмущения сети стало именно использование ИИ. Особенно активно пользователи отреагировали на объяснение Рота: «ИИ был использован в очень небольшой части нескольких сцен фильма. Это была возможность, когда технологии и творчество объединились, чтобы помочь воплотить мое видение фильма в жизнь».

Это заявление режиссер обнародовал после того, как в предыдущем разговоре с журналистами признал применение ИИ для работы над конкретным эпизодом. После этого поклонники обратили внимание на финальные титры ленты, где упоминается студия визуальных эффектов Dark Half, которую поблагодарили за работу с искусственным интеллектом.

Один из пользователей X резко раскритиковал слова Рота о сочетании ИИ и творчества: «Никогда больше не используйте слово "творчество" в одном предложении со словом ИИ, потому что это не творчество. Это трата 15 000 галлонов пресной воды из-за того, что вам было лень использовать спецэффекты и/или нанять людей, которые могли бы сделать это гораздо лучше, чем когда-либо смог бы ИИ».

К слову, в колумбийском кинотеатре Картахены пришлось прервать показ фильма о Человеке-пауке из-за сильного неприятного запаха, заставившего сотни зрителей покинуть залы. По одной из версий, кто-то из посетителей не сдержался, по другой — в зале использовали «вонючую бомбу». Толпу эвакуировали в коридор.

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