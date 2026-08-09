Режиссер «Дома Дракона» обратилась с предупреждением к фанатам перед финалом сезона

Намек на грандиозную битву и рекордный хронометраж: чего ждать от финала 3 сезона «Дома Дракона»

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Создатели сериала «Дом Дракона» подогревают зрительский интерес перед выходом финального эпизода третьего сезона. Режиссер сериала призвала фанатов подготовиться к решающей развязке и освежить в памяти ключевое событие из книжного первоисточника.

Об этом сообщает Unilad.

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Режиссер финальной серии Нина Лопес-Коррадо посоветовала зрителям перед просмотром упомянуть детали битвы при Тамблтоне из книги Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь». По ее словам, этот масштабный конфликт будет играть центральную роль в решающем восьмом эпизоде.

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«Я действительно думаю, что нужно начать освежать свои воспоминания о битве при Тамблтоне», — сказала режиссер.

Это сражение является одним из важнейших событий в «Огне и крови», и ожидается, что следующий эпизод доведет эскалацию конфликта сезона до драматической точки.

В то же время она предупредила, что сериал продолжает корректировать «канонический» сюжет. Режиссер признала, что седьмой эпизод отличается от событий в «Огне и крови», но сказала, что эти изменения помогли развить персонажей и сюжетные линии шоу.

«В седьмом эпизоде мы немного отклоняемся от того, что было сначала в книгах», — объяснила Лопес-Коррадо, добавив, что сценаристы помогли «развить сюжетные линии персонажей» сериала.

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«Дом Дракона» уже подтвердил, что продолжится в четвертом и последнем сезоне, так что воскресный эпизод не станет концом истории.

Тем не менее, на кону многое поставлено, прежде чем сериал дойдет до этой точки. Дальше спойлеры!

Рейнира Таргариен, которую играет Эмма Д’Арси, вернула себе Железный Трон, а неожиданное возвращение Санфайра снова изменило баланс сил.

Между тем тайные переговоры Ормунда с Ульфом Белым могут создать еще одну серьезную проблему для стороны Рейниры.

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Финал третьего сезона продлится 75 минут, это будет самый длинный эпизод Дома Дракона.

Когда выйдет финал 3 сезона Дома Дракона?

Финал третьего сезона пройдет в США в воскресенье, 9 августа. Обычно украинский перевод появляется на следующий день.

Ранее мы писали, что актеры сериала «Дом Дракона» пришли на премьеру и покорили фанатов стильными луками.

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