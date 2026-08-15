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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Склади під ударом: чи буде в Україні дефіцит продуктів

Навіть після атак по логістичній інфраструктурі значного зростання цін чи нестачі товарів не спостерігається.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дефіциту продуктів в Україні не буде

Дефіциту продуктів в Україні не буде / © Pixabay

Пошкодження складських приміщень позначилося на доставках великих мереж супермаркетів, однак продовольчого дефіциту в Україні немає.

Про це в етері «Київ24» повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Зі слів експерта, ринок залишається конкурентним, тому споживачі мають альтернативи, а проблеми з доставкою окремих категорій продуктів мають бути вирішені найближчим часом, зазначив він.

«Те, що в деяких місцях є тимчасові перебої з деякими видами товарів, пов’язано виключно з логістикою — причин для тривоги немає», — запевнив він.

Що буде з цінами на їжу восени

За даними статистики, нині на їжу українці витрачають до половини свого доходу. Покупці бідкаються: ціни постійно зростають.

Експерти закликають готуватися до сезонного перегляду цін восени. У серпні спостерігається тимчасове здешевлення городини, але у вересні, із завершенням збору врожаю, ціни на базові продукти здорожчають.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що наразі в Україні не зафіксовано дефіциту продуктів харчування через те, що росіяни знищили окремі розподільчі центри.

«Якогось дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукцій, дефіциту цього немає», — сказав міністр.

Водночас Кабінет міністрів шукає резервні складські приміщення, щоб замінити знищені розподільчі центри. Зокрема, йдеться про державні та комунальні об’єкти, а також розглядають варіант використовувати логістику «з коліс» — щоб проводити постачання без тривалого зберігання продукції у великих розподільчих центрах.

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