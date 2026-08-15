Солдати Росії / © Associated Press

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Кремль наразі не має наміру проводити нову хвилю мобілізації, попри зростання втрат на фронті та дефіцит людей у війську. Однак охочих йти помирати заради амбіцій Путіна стає все менше.

Про це пише The Guardian із посиланням на джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями у Росії.

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«У Кремлі, ймовірно, роблять ставку на залучення добровольців через підписання контрактів із Міністерством оборони РФ, щоб уникнути політичних ризиків від нового примусового призову», — зазначає джерело видання.

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«Проблема для Кремля полягає в тому, що знайти людей, готових воювати, стає дедалі складніше, навіть за шалені гроші», — сказав виданню правозахисник Олексій Табалов.

За інформацією співрозмовників видання, наразі немає ознак того, що російський диктатор ухвалив рішення про новий масштабний призов. Відсутність сигналів щодо підготовки мобілізації також підтвердив неназваний високопоставлений західний посадовець.

Юристи та активісти влітку задокументували дедалі агресивніші методи набору в кількох регіонах — чоловіків затримують просто на вулиці, забирають з робочих місць чи викликають до відділків, а звідти відвозять до військкоматів і тиснуть, щоб підписали контракт.

Значну частину відповідальності за пошук солдатів Кремль перекинув на регіони — губернаторам і місцевій владі встановлюють плани з набору, тримаючи центральну владу подалі від прямої відповідальності.

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Мобілізація в Росії — останні новини

Кремль створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих громадянських заворушень, які вона може спричинити. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 22 липня.

Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє громадянам із судимостями, зокрема за злочини, пов’язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з міністерством оборони Росії під час офіційної мобілізації.

Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін заявив 22 липня, що закон розширить кількість росіян, які мають право на військову службу, та «сприятиме зусиллям Росії» з набору військовослужбовців для війни в Україні.

Зі свого боку, Росгвардія 21 липня опублікувала запропоновані поправки щодо розширення своїх правил цивільної оборони для «захисту російського суспільства від невизначених небезпек» під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

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Російський диктатор Володимир Путін підписав у листопаді 2025 року закон, який дозволяє йому розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації.

За даними аналітиків ISW, Кремль, ймовірно, використає цей закон для проведення поступових часткових призовів резервістів.

Як зазначають експерти, російська влада створює умови для того, щоб оголосити офіційну мобілізацію і, ймовірно, запровадити воєнний стан у Росії, готуючись до можливих громадських заворушень, адже мобілізація залишається вкрай непопулярною серед російського суспільства.

Водночас рішення про мобілізацію залишається особистим рішенням Путіна і зрештою залежить від його власної оцінки ситуації на полі бою та внутрішньої стабільності Кремля. Поки що незрозуміло, чи ухвалить Путін таке рішення найближчим часом і в якому саме форматі може бути оголошена мобілізація.

Український президент Володимир Зеленський припустив, що російський диктатор Володимир Путін готує нову хвилю мобілізації, під час якої прагне залучити близько 500 тисяч осіб. Оголошення мобілізації може відбутися протягом кількох тижнів. Головна мета Кремля — не лише посилити війська у війні проти України, а й залякати європейські країни-члени НАТО ризиком масштабування конфлікту.

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