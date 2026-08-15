Кухня / © pexels.com

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Є речі, які безкінечно заважають кухонному простору, але і без них обійтись важко.

Про це пише Realsimple.

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Дизайнери сходяться на думці, що надмірна кількість дрібних побутових приладів на стільниці, навіть тих, якими користуються щодня, може створити відчуття безладу на кухні.

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На стільниці має залишатися лише те, чим користуються щодня. Якщо соковижималка, комбайн або міксер місяцями просто стоять на виду, їм варто знайти місце в шафі або коморі.

Експерти пропонують використовувати «гараж» для техніки — окрему закриту нішу або шафку, де прилади залишаються доступними, але не займають робочу поверхню. Якщо ремонт не планується, можна просто реорганізувати наявні шафи.

Окремий крок — викинути або віддати зайве. Зламані інструменти, численні однакові лопатки, прострочені спеції та пляшки, якими ніхто не користується, не потрібно лише переставляти з одного місця в інше.

Спеції та олії радять перенести до комори або шафу. На виду можна залишити одну часто використовувану оливкову олію чи сіль, але десятки пляшок швидко створюють відчуття безладу.

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Декор теж варто обмежити. Одна ваза або невелика композиція може виглядати доречно, але велика кількість декоративних предметів забирає робочу площу й ускладнює протирання поверхні.

Раніше ми писали про те, що брудна кухонна губка може стати джерелом бактерій і неприємного запаху на кухні.

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