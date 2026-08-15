Ці 5 продуктів підтримують здоровий тиск: чим варто доповнити раціон

Які продукти знижують тиск

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Буряк часто називають одним із продуктів, корисних для артеріального тиску. Завдяки природним нітратам він може сприяти розширенню кровоносних судин і тимчасовому зниженню показників. Однак, за даними досліджень, цей ефект зазвичай зберігається не довше доби. Водночас регулярне вживання деяких інших продуктів може забезпечувати тривалішу підтримку здоров’я серця та судин.

Про це повідомило видання Verywell Health.

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Жирна риба

Лосось, скумбрія, сардини, форель, оселедець і тунець містять омега-3 жирні кислоти, важливі для роботи серцево-судинної системи.

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Дослідження свідчать, що споживання близько 3 г омега-3 жирних кислот на добу може бути пов’язане зі зниженням систолічного, тобто верхнього, артеріального тиску приблизно на 2–4 мм рт. ст.

Листова зелень

Шпинат, капуста кейл, мангольд і рукола забезпечують організм калієм, магнієм та природними нітратами. Ці речовини беруть участь у регуляції тонусу кровоносних судин і допомагають організму позбуватися надлишку натрію.

Зокрема, нітратів у деяких видах зелені може бути не менше, ніж у буряку. Водночас вони є джерелами калію та магнію. Фахівці радять намагатися щодня додавати до раціону одну-дві склянки зелені.

Людям із захворюваннями нирок, серцевою недостатністю або тим, хто приймає певні ліки, перед суттєвим збільшенням споживання калію чи прийманням добавок варто проконсультуватися з лікарем.

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Ягоди

Регулярне вживання ягід також може сприяти підтриманню нормального артеріального тиску, особливо у людей із підвищеними показниками.

Ягоди багаті на рослинні антиоксиданти, які підтримують здоров’я та еластичність кровоносних судин. Їх можна додавати до вівсянки чи смузі або їсти окремо. Рекомендована в матеріалі кількість — приблизно одна склянка свіжих або заморожених ягід на день.

Бобові

Квасоля, сочевиця, нут і горох містять клітковину, рослинний білок, калій, магній та інші корисні речовини. Особливо корисною може бути заміна ними частини червоного м’яса та продуктів із високим вмістом солі й насичених жирів.

В одному дослідженні заміна порції червоного м’яса бобовими п’ять разів на тиждень протягом 16 тижнів була пов’язана зі зниженням систолічного тиску приблизно на 4 мм рт. ст.

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Ківі

Ще одним продуктом, який може позитивно впливати на показники тиску, є ківі. Під час одного рандомізованого дослідження вживання двох плодів щодня протягом семи тижнів було пов’язане зі зниженням систолічного тиску приблизно на 2,7 мм рт. ст.

Ківі містить вітамін С, калій та антиоксиданти. Ці речовини підтримують функцію внутрішньої оболонки судин та допомагають захищати їх від оксидативного стресу.

Фахівці наголошують, що для контролю артеріального тиску важливий не окремий «суперпродукт», а раціон загалом. Зокрема, дієта DASH та середземноморський тип харчування передбачають велику кількість овочів, фруктів, бобових, горіхів, насіння і цільнозернових продуктів та обмеження натрію.

Водночас зміни в харчуванні не мають замінювати призначене лікарем лікування високого артеріального тиску. Людям із гіпертонією або іншими серцево-судинними захворюваннями суттєві зміни раціону варто обговорити з фахівцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі продукти містять поживні речовини та рослинні сполуки, які можуть підтримувати здорову роботу кровоносних судин і кровообіг.

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