“Нам є що сказати”: українка розповіла, чому після чотирьох років у Польщі переїжджає до Іспанії

Польща / © Associated Press

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Українка Анна прожила у польському Вроцлаві чотири роки, однак разом із хлопцем вирішила залишити країну та перебратися до Іспанії. Серед причин вона назвала високі ціни на оренду житла, конкуренцію на ринку праці, забруднене повітря та проблеми з інфраструктурою.

Своїми враженнями від життя у Польщі дівчина поділилася в Instagram.

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Чому українка вирішила залишити Польщу

Анна розповіла, що після чотирьох років життя у Вроцлаві вони з хлопцем вирішили рухатися далі.

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«Нам з хлопцем настільки не сподобалося в Польщі, що ми тікаємо в Іспанію. Ми чотири роки прожили у Вроцлаві і нам є що сказати», — зазначила вона.

Однією з головних проблем українка назвала вартість оренди. За її словами, невелика квартира площею близько 25 квадратних метрів на околиці міста та не з новим ремонтом може коштувати близько 3 тисяч злотих без урахування додаткових платежів.

Крім того, Анна поскаржилася на дефіцит житла. Вона згадала, що під час попереднього переїзду з шести-семи варіантів їм вдалося потрапити лише на два перегляди, оскільки інші квартири орендарі забирали ще до цього.

Ще одним мінусом дівчина назвала пошук роботи.

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«Вроцлав — місто велике. Роботи багато. Але й конкуренція велика», — розповіла Анна.

За її словами, роботу на кухні під час навчання вона шукала близько чотирьох місяців. Окремо українка звернула увагу на вимогу щодо студентського статусу в багатьох вакансіях.

«Більшість вакансій тепер пишуть вимогою „статус студента“. А інші люди не хочуть заробляти? Вони не люди?» — обурилася вона.

Серед інших недоліків Вроцлава Анна назвала забруднене повітря, постійні затори та стан доріг.

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Іспанія: яка причина вибору

Після оцінки переваг і недоліків пара вирішила спробувати пожити в Іспанії.

«Якщо вже труднощі з житлом і роботою однакові, то там хоча би море і сонце», — пояснила українка свій вибір.

Водночас Анна наголосила, що її розповідь є власним досвідом життя у Польщі, а враження інших людей можуть відрізнятися.

Раніше йшлося про те, що у Польщі різко зросла кількість депортацій іноземців. Найчастіше країну примусово залишають українці — серед причин вислання називають порушення законодавства, проблеми з документами та перевищення дозволеного терміну перебування.

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