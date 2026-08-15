ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 17–23 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних доб, що припадають на цей час.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 17–23 серпня.

Понеділок, 17 серпня

День, коли, незважаючи на те, що це понеділок, слід відмовитися від активних дій на користь розумової роботи та інтелектуальної діяльності — наприклад, наукової роботи та духовних пошуків. Від навколишнього світу не варто очікувати жодних підступів — люди будуть налаштовані одне до одного максимально доброзичливо, а обставини складатимуться сприятливо. Посилення інтуїції, яке відчує більшість із нас, у деяких випадках може перетворитися на магічні здібності, за допомогою яких вдасться розв’язати безліч важливих питань. Небажано стригти волосся та нігті — це може стати причиною ослаблення імунітету, що призведе до інфекційних захворювань.

Вівторок, 18 серпня

Потужний приплив енергії, який більшість із нас відчує цього дня, спонукатиме до активних дій, але поводитися з нею потрібно максимально обережно, інакше вона не дасть виконати всю заплановану роботу, а, навпаки, завадить цьому. Більше того, впевненість у власних силах може створити оманливе відчуття помилкової всемогутності, яка не приведе до добра. Не можна під її впливом дозволяти собі недоброзичливі висловлювання на адресу інших людей — за будь-які слова та вчинки такого роду свого часу доведеться відповідати.

Середа, 19 серпня

День активних дій, які обіцяють успіх у будь-яких справах; головне — не ледарювати й старанно працювати, щоб досягти результату. Цей час також сприятливий для очищення — як зовнішнього, так і внутрішнього: звільнення від морального та матеріального негативу розчистить шлях для позитиву та покращить якість життя.

Четвер, 20 серпня

День, коли активізуються сили зла, тому астрологи часто називають його «диявольським» або «сатанинським». У зв’язку з цим необхідно дотримуватися максимальної обережності: відмовитися від ризику, пов’язаного з розв’язанням професійних питань, заняттями екстремальними видами спорту та пересуванням потенційно небезпечним транспортом. Також не рекомендується ходити безлюдними вулицями в темну пору доби та мати з собою великі суми грошей.

П’ятниця, 21 серпня

Цей день, незважаючи на завершення робочого тижня, сприятливий для будь-яких починань — як професійних, так і господарських. Можна братися за роботу над новим проєктом, відкривати власну справу, розпочинати ремонт: усе, що ми почнемо сьогодні, не тільки приречене на успіх, але й буде йти легко, без напруженості. Охочих зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме нас від самого ранку, виявиться більш ніж достатньо, тому не варто звертати увагу на їхні слова та, можливо, дії: вже завтра ми про це й не згадаємо.

Субота, 22 серпня

Потужна енергетика цього дня дає змогу досягти серйозних результатів, але лише за умови, що ми будемо розпоряджатися нею ощадливо й розумно. Незважаючи на вихідний день, бажано, щоб робота стосувалася серйозних професійних питань — побутові та господарські справи, як дрібні й незначні, не отримають схвалення зірок. До поставленої мети потрібно йти прямим шляхом, не відволікаючись і не дозволяючи нікому збити себе зі шляху.

Неділя, 23 серпня

День, коли навіть найспокійніші люди схильні до підвищеної емоційності, що робить нас надто вразливими та образливими. Позбутися нав’язливих — і неприємних — почуттів допоможе внутрішня рівновага, яку необхідно підтримувати будь-якими способами, інакше негатив завадить повноцінно працювати й відпочивати. Цей час також сприятливий для допомоги іншим людям: чим більше добрих справ буде зроблено, тим краще для всіх.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie