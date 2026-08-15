Місячний гороскоп на 17–23 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 17–23 серпня.

Понеділок, 17 серпня

День, коли, незважаючи на те, що це понеділок, слід відмовитися від активних дій на користь розумової роботи та інтелектуальної діяльності — наприклад, наукової роботи та духовних пошуків. Від навколишнього світу не варто очікувати жодних підступів — люди будуть налаштовані одне до одного максимально доброзичливо, а обставини складатимуться сприятливо. Посилення інтуїції, яке відчує більшість із нас, у деяких випадках може перетворитися на магічні здібності, за допомогою яких вдасться розв’язати безліч важливих питань. Небажано стригти волосся та нігті — це може стати причиною ослаблення імунітету, що призведе до інфекційних захворювань.

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Вівторок, 18 серпня

Потужний приплив енергії, який більшість із нас відчує цього дня, спонукатиме до активних дій, але поводитися з нею потрібно максимально обережно, інакше вона не дасть виконати всю заплановану роботу, а, навпаки, завадить цьому. Більше того, впевненість у власних силах може створити оманливе відчуття помилкової всемогутності, яка не приведе до добра. Не можна під її впливом дозволяти собі недоброзичливі висловлювання на адресу інших людей — за будь-які слова та вчинки такого роду свого часу доведеться відповідати.

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Середа, 19 серпня

День активних дій, які обіцяють успіх у будь-яких справах; головне — не ледарювати й старанно працювати, щоб досягти результату. Цей час також сприятливий для очищення — як зовнішнього, так і внутрішнього: звільнення від морального та матеріального негативу розчистить шлях для позитиву та покращить якість життя.

Четвер, 20 серпня

День, коли активізуються сили зла, тому астрологи часто називають його «диявольським» або «сатанинським». У зв’язку з цим необхідно дотримуватися максимальної обережності: відмовитися від ризику, пов’язаного з розв’язанням професійних питань, заняттями екстремальними видами спорту та пересуванням потенційно небезпечним транспортом. Також не рекомендується ходити безлюдними вулицями в темну пору доби та мати з собою великі суми грошей.

П’ятниця, 21 серпня

Цей день, незважаючи на завершення робочого тижня, сприятливий для будь-яких починань — як професійних, так і господарських. Можна братися за роботу над новим проєктом, відкривати власну справу, розпочинати ремонт: усе, що ми почнемо сьогодні, не тільки приречене на успіх, але й буде йти легко, без напруженості. Охочих зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме нас від самого ранку, виявиться більш ніж достатньо, тому не варто звертати увагу на їхні слова та, можливо, дії: вже завтра ми про це й не згадаємо.

Субота, 22 серпня

Потужна енергетика цього дня дає змогу досягти серйозних результатів, але лише за умови, що ми будемо розпоряджатися нею ощадливо й розумно. Незважаючи на вихідний день, бажано, щоб робота стосувалася серйозних професійних питань — побутові та господарські справи, як дрібні й незначні, не отримають схвалення зірок. До поставленої мети потрібно йти прямим шляхом, не відволікаючись і не дозволяючи нікому збити себе зі шляху.

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Неділя, 23 серпня

День, коли навіть найспокійніші люди схильні до підвищеної емоційності, що робить нас надто вразливими та образливими. Позбутися нав’язливих — і неприємних — почуттів допоможе внутрішня рівновага, яку необхідно підтримувати будь-якими способами, інакше негатив завадить повноцінно працювати й відпочивати. Цей час також сприятливий для допомоги іншим людям: чим більше добрих справ буде зроблено, тим краще для всіх.

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