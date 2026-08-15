Як спорт може посилювати пігментацію шкіри / © Associated Press

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Є щось особливо приємне у тренуванні, після якого ви виходите залиплими від поту, з відчуттям «ось тепер я точно добре попрацював(ла)». Саме тому гарячі формати тренувань не втрачають популярності навіть улітку.

Проте висока температура — це не лише спосіб зробити звичайне тренування інтенсивнішим. Для шкіри вона може стати окремим фактором стресу, про це розповіло видання Women`s Health. Регулярне перебування у дуже теплому приміщенні здатне посилювати гіперпігментацію, зокрема мелазму — стан, за якого на шкірі з’являються темніші плями. І що особливо цікаво, для цього не обов’язково потрібне сонячне світло.

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Від тепла шкіра може темнішати

Мелазму найчастіше пов’язують із сонцем та гормональними змінами. Вона може проявлятися під час вагітності, менопаузи чи на тлі приймання гормональних контрацептивів. Типові зони — щоки, лоб, верхня губа, лінія щелепи. Однак дерматологи звертають увагу ще на один тригер — тепло саме по собі.

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Коли температура тіла підвищується, кровоносні судини розширюються, щоб допомогти організму віддати зайве тепло. Цей процес може супроводжуватися локальним запаленням, а воно, своєю чергою, здатне активувати меланоцити — клітини, які відповідають за вироблення пігменту меланіну. Тобто шкірі не обов’язково «бачити» ультрафіолет, щоб реагувати на надмірне тепло.

Саме тому 90 хв у дуже гарячій студії можуть стати фактором, який посилює вже наявну пігментацію чи робить помітнішою мелазму, яка раніше майже не проявлялася.

Як зрозуміти, що тренування впливають на пігментацію

Мелазма часто розвивається поступово. Спочатку ви можете просто помітити, що окремі ділянки шкіри стали трохи темнішими. Згодом плями можуть ставати вираженішими чи збільшуватися. Придивіться до шкіри, якщо після регулярних гарячих тренувань ви помічаєте, що темнішими стають ділянки на верхній частині щік, лобі, над верхньою губою чи вздовж лінії щелепи.

Ще один сигнал — чіткий зв’язок із тренуваннями, наприклад, ви помічаєте, що пігментація стає помітнішою через день-два після занять у гарячій студії. При цьому важливо не робити поспішних висновків. Пігментація може мати багато причин, тому за появи нових або стійких плям краще проконсультуватися з дерматологом.

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Відмова від гарячих тренувань

Якщо у вас немає проблем із пігментацією та шкіра нормально реагує на тепло, саме по собі гаряче тренування не означає, що його потрібно викреслити з розкладу. А ось якщо ви вже маєте мелазму чи схильність до неї, варто бути обережнішими.

Один із найпростіших способів — обирати менш гарячі заняття. Тренування у приміщенні, де температура ближча до 25–27°C, може бути кращим вибором, ніж заняття у просторі, прогрітому майже до 38°C. Чим вища температура та довше ви у ній перебуваєте, тим довше шкіра може залишатися перегрітою. Тому коротше тренування також може бути розумним компромісом. А після заняття дайте тілу час охолонути, не поспішайте одразу виходити на спеку.

Холодний рушник

Якщо у студії після тренування пропонують охолоджений рушник — користуйтеся ним. Прохолодний компрес або просто прохолодне ополіскування допомагають швидше знизити температуру шкіри. Це може бути особливо приємно після інтенсивного заняття, коли обличчя почервоніло та здається гарячим.

У спортивну сумку також можна покласти охолоджувальний міст для обличчя. Він не замінить догляд, але допоможе освіжити шкіру після тренування.

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Важливо: йдеться саме про прохолоду, а не екстремальний холод. Не потрібно прикладати лід безпосередньо до шкіри чи намагатися різко «заморозити» обличчя.

Як захистити шкіру від пігментації

Тут головне правило залишається незмінним — щоденний SPF. Сонце — один із найважливіших факторів, що підтримують і посилюють пігментацію. Тому навіть якщо ви тренуєтеся у закритій студії, памʼятайте про захист від ультрафіолету.

Для шкіри зі схильністю до мелазми дерматологи також можуть рекомендувати тоновані сонцезахисні засоби з оксидами заліза. Вони не лише захищають шкіру, а й допомагають візуально вирівняти тон.

У домашньому догляді можуть бути доречними антиоксиданти та засоби, спрямовані на роботу з пігментацією. Проте тут краще не влаштовувати експерименти з десятком активних компонентів. Мелазма — досить примхливий стан, тому персональна схема від дерматолога часто виявляється значно ефективнішою за нескінченні спроби «висвітлити» самостійно плями.

Сама по собі мелазма не вважається небезпечним захворюванням. Проте вона може бути дуже стійкою та суттєво впливати на зовнішній вигляд шкіри.

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