Як отримувати дві пенсії одночасно: умови призначення, розрахунок виплат та важливі нюанси

Як отримати дві пенсії / © iStock

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Громадяни України мають легальну можливість отримувати одразу дві пенсійні виплати — від українського Пенсійного фонду та від державних органів інших країн.

Це можливо за умови, що людина має офіційний страховий стаж, достатній для призначення пенсії відповідно до законодавства України та країн ЄС, США чи низки інших держав.

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Для Росії та Білорусі ця норма повністю скасована і не діє від 2023 року.

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Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Вимоги до стажу в Україні та за кордоном

Щоб отримати право на пенсію в Україні, громадянам необхідно мати визначену кількість років страхового стажу:

у 60 років — не менше 33 років стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років стажу;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

У країнах Європейського Союзу вимоги до мінімального стажу відрізняються:

Німеччина: мінімальний стаж становить від 5 років (проте виплата при мінімальній зарплаті складе орієнтовно 118 євро — близько 6000 грн);

Польща: необхідний стаж становить 25 років для досягнення 65-річного віку (пенсія при мінімальній зарплаті складатиме 1800 злотих «на руки» — близько 18 300 грн).

Як ПФУ враховує іноземний стаж, якщо років не вистачає

У разі, якщо людині в Україні бракує років для набуття права на пенсію, Пенсійний фонд України (ПФУ) додасть іноземний стаж для виконання цієї вимоги.

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Проте саму суму виплати ПФУ розрахує виключно за українські роки роботи.

Приклад розрахунку:

65-річний чоловік має 18 років офіційного стажу у Польщі та 10 років стажу в Україні:

Оскільки в Україні у 65 років потрібно щонайменше 15 років стажу, ПФУ додає польські роки для набуття самого права на виплату. Україна виплачує мінімальну пенсію за свої 10 років (2595 грн). Польща виплачує пропорційну частку за свої 18 років (18/25 від мінімальної польської пенсії — близько 1300 злотих, що дорівнює орієнтовно 13 200 грн). У сумі людина щомісяця отримує в перерахунку близько 16 000 грн з двох джерел.

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