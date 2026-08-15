Росія намагається стерти кордони з окупованими територіями України: у МЗС відповіли

МЗС України

Реклама

Жоден російський указ чи закон не здатен змінити міжнародно визнані кордони України.

Так у МЗС України прокоментували плани ФСБ Росії ліквідувати прикордонні зони між РФ та тимчасово окупованими територіями України.

Реклама

«Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України», — заявили в МЗС.

Реклама

У відомстві наголосили, що жоден російський закон, указ чи відомчий наказ не здатен змінити правовий статус українських територій. У МЗС зазначили, що окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав.

У МЗС зазначили, що у проєктах відповідних відомчих наказів РФ це пояснюється нібито «включенням» тимчасово окупованих територій України до складу Росії. У відомстві наголосили, що такі «адміністративні рішення» не змінюють міжнародно визнаного правового статусу українських територій.

«Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр», — наголосили в МЗС.

ФСБ планує скасувати кордони з окупованими територіями України — що відомо

ФСБ Росії пропонує скасувати прикордонні зони на території Ростовської та Воронезької областей, а також ліквідувати прикордонну зону між анексованим Кримом та окупованою частиною Херсонської області.

Реклама

Про це йдеться у проєктах відомчих наказів ФСБ, на які звернуло увагу російське видання Агентство.

Відповідно до документів, відомство має намір визнати такими, що втратили чинність, власні накази, які регулювали прикордонні зони у Ростовській та Воронезькій областях, а також у Криму. Ці накази раніше перетворювали в’їзд до анексованих 2022 року регіонів та виїзд із них на процедуру, майже ідентичну перетину державного кордону.

Виняток зроблено для Криму — там прикордонна зона збережеться, але лише «в межах островів Чорного моря».

Визначати конкретні місця та години в’їзду до цієї зони, а також встановлювати попереджувальні знаки буде регіональне управління ФСБ.

Реклама

Новини партнерів