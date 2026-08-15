Диктатор Путін / © ТСН

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На тлі значних втрат російської армії та уповільнення добровільного набору Кремль стикається з проблемою пошуку достатньої кількості людей для поповнення війська.

Про це пише The Guardian.

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Як зазначає видання, майже через п’ять років після початку війни Росія намагається залучати достатню кількість військових до своїх лав. Добровільний набір сповільнюється, тоді як російські війська зазнають значних втрат на полі бою в Україні.

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Водночас Путін не демонструє намірів відмовлятися від своїх масштабних територіальних претензій. Попри те, що літній наступ Росії зайшов у глухий кут, Кремль стикається з дедалі серйознішою проблемою нестачі особового складу.

«Проблема для Кремля полягає в тому, що знайти людей, готових воювати, стає дедалі складніше, навіть за шалені гроші», — розповів правозахисник і керівник організації, що допомагає російським призовникам, Олексій Табалов.

Останню мобілізацію Путін оголосив у вересні 2022 року. Тоді після низки серйозних поразок на полі бою Кремль був змушений залучити 300 тисяч резервістів, щоб стабілізувати ситуацію на фронті.

Після цього Москва уникала нової вкрай непопулярної мобілізації. Натомість російська влада значною мірою робила ставку на добровільні контракти з високими виплатами. За цей час, як зазначає видання, Росії вдалося набрати приблизно 1,3 мільйона контрактників.

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«Чоловікам, особливо з бідніших регіонів Росії, пропонують премії за підписання контракту, які кардинально змінюють життя, та зарплати за безстроковими контрактами, що дорівнюють кільком рокам місцевої заробітної плати, а також значні виплати їхнім сім’ям у разі загибелі», — йдеться в статті.

Водночас через значні втрати Росія змушена продовжувати активний набір нових військових.

За західними оцінками, щомісячні втрати російської сторони перевищують 30 тисяч убитих і поранених. Ці показники є наслідком виснажливої тактики «м’ясорубки», за якої російські війська регулярно відправляють на передову невеликими штурмовими групами, попри значні втрати.

За оцінкою Яніса Клуге, експерта з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин та безпеки, Москва нині набирає близько 1 тисячі солдатів щодня.

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Це означає, що більшість нових військових використовують для поповнення виснажених підрозділів, а не для збільшення наступального потенціалу російської армії.

На цьому тлі, констатує видання, знову зросла ймовірність проведення мобілізації.

Водночас високопоставлені російські чиновники заперечують інформацію про підготовку нової мобілізації. Колишній президент Дмитро Медведєв назвав такі повідомлення «нісенітницею» та «брехливою провокацією» з боку України.

Однак, наголошує The Guardian, побоювання щодо можливої нової мобілізації дедалі частіше стають темою повсякденних розмов у Росії.

«Паніка навколо мобілізації використовується чиновниками для того, щоб змусити чоловіків підписувати контракти. Суть полягає в тому, що мобілізація все одно відбудеться, тож можна просто підписати контракт зараз і отримати виплату, перш ніж тебе змусять воювати», — поділився припущенням речник організації «Get Lost», яка допомагає російським військовим дезертирувати, Іван Чувіляєв.

За словами джерел, обізнаних із позицією Кремля, російська влада, судячи з усього, має намір посилювати тиск на чоловіків, щоб змусити їх укладати контракти. Таким чином Москва прагне уникнути ризику проведення нової мобілізації.

Протягом літа юристи та активісти фіксували в низці російських регіонів дедалі жорсткіші методи призову. Чоловіків затримували на вулицях поліцейські, забирали просто з робочих місць або викликали до відділків.

Після цього їх доставляли до військових призовних пунктів і змушували підписувати контракти.

Водночас університети, технікуми та професійно-технічні училища заохочують залучати студентів до новостворених підрозділів безпілотників. Таким чином вони стають ще одним джерелом поповнення для російських збройних сил.

Нещодавно Путін підписав закон, який розширює перелік засуджених, що мають право укладати контракти з російською армією. До нього включили людей, засуджених за «тяжкі та особливо тяжкі злочини».

Крім того, губернатори та місцеві адміністрації мають виконувати плани з набору військових, які встановлює Москва. Це дозволяє Кремлю дистанціюватися від кампанії та покладати на регіональних чиновників відповідальність за пошук необхідної кількості чоловіків на місцях.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація готується до проведення нової хвилі примусового резервного призову одразу після виборів до Держдуми у вересні 2026 року.

Ми раніше інформували, що Росії дедалі складніше залучати нових військових для війни проти України, а система вербування контрактників поступово наближається до межі своїх можливостей.

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