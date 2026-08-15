Лилия Подкопаева в свое 48-летие довела до мурашек фото с мамой, которой не стало несколько месяцев назад

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

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Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева 15 августа отмечает 48-летие.

Однако в этом году ее день рождения особенно печальный оттенок — впервые спортсменка встречает его без мамы Людмилы Петриченко, которая умерла несколько месяцев назад.

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По случаю своего дня рождения Подкопаева поделилась в Instagram редкой фотографией с мамой и вспомнила, как она поддерживала ее на важнейших этапах жизни.

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«Сегодня мой день рождения. Первый — без мамы. Удивительно, как многое может измениться за год. В этот день этот день звучал ее голосо в трубке. Я всегда звонила ей первой. Не за поздравлениями, а чтобы сказать спасибо», — растрогала спортсменка.

Лилия Подкопаева с мамой / © instagram.com/podkopayeva_official

Особенно щемящее воспоминание Лилия связала со своей легендарной победой на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Тогда она позвонила по телефону маме и сообщила, что стала олимпийской чемпионкой. Из-за разницы во времени трансляция соревнований в родном Донецке проходила глубокой ночью.

«Мама сказала, что знает. Что не могла смотреть — эмоции были невыносимыми. Она ходила под окнами нашего дома, на улице Магистральной в Донецке, и молилась. Поминутно подходила ближе к окну, чтобы услышать голос комментатора — и сразу отходила, словно боясь нарушить силу своей молитвы», — вспомнила Подкопаева.

К сожалению, спортсменка уже не может позвонить маме, однако продолжает обращаться к ней мысленно: «В этом году позвонить некому. Но я все равно говорю: мама, спасибо тебе. В те ночи под окнами. За молитвы, которыми ты меня хранила на расстоянии. Достижение — это ценно. Но настоящее счастье — не в победе, а в том, с кем ею поделиться. Мама, сегодня день, который ты подарила мне».

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Мама Лилии Подкопаевой Людмила Петриченко умерла 11 апреля 2026 года. Причину смерти родные не разглашали. Прощание с женщиной прошло в Атланте, США.

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