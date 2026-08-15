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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Страну всколыхнули землетрясение и три афтершока — власти предупредили об угрозе

Толчки почувствовали сотни тысяч человек, а серия афтершоков усилила обеспокоенность возможными последствиями для прибрежных районов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Индонезии произошло масштабное землетрясение

В Индонезии произошло масштабное землетрясение / © Associated Press

У северного побережья Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. После основного землетрясения сейсмологи зарегистрировали еще три сильных афтершока магнитудой 5,9, 5,6 и 6,1.

Об этом сообщает CNN.

Метеорологическое агентство Индонезии предупредило о возможности возникновения цунами после землетрясения. На момент публикации официальной информации о погибших, пострадавших или масштабах повреждений не поступало.

Предварительная оценка USGS указывает, что землетрясение магнитудой 7,7 могло привести к человеческим потерям и разрушению сооружений. Система PAGER оценила, что около 500 тысяч человек испытали очень сильные или разрушительные колебания почвы.

Толчки такой силы могут повлечь за собой легкие или умеренные повреждения в зданиях, возведенных с соблюдением требований сейсмостойкости. В то же время сооружения с низким уровнем защиты от землетрясений могут испытать значительные разрушения.

Индонезия расположена в пределах Тихоокеанского огненного кольца — одного из самых активных сейсмических поясов планеты. В этом регионе регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов.

Тихоокеанское огненное кольцо охватывает территории от Японии и Индонезии, пересекает Тихий океан и простирается до Калифорнии и Южной Америки. Именно геологическая активность в этой зоне делает Индонезию особенно уязвимой к мощным подземным толчкам и риску цунами.

Напомним, в Колумбии произошло сильнейшее за десятилетие землетрясение. Толчки привели к многочисленным разрушениям и десяткам жертв.

Больше всего погибших зафиксировали в Перейре — городе в одном из главных кофейных регионов страны. Также о жертвах сообщили в Манисалесе, Кибдо, Медельине, провинции Чоко и регионе Валье-дель-Каука.

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