Белый налет и затхлый запах после стирки: большинство совершает эту ошибку с количеством стирального средства.

Стирка / © Freepik

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Стиральная машина окончила цикл, футболка выглядит чистой, но пахнет резко или имеет белый след на ткани. В такой ситуации дополнительная порция порошка или геля не усилит чистоту: если средства слишком много, машина может не успеть полностью его выполоскать. Ориентируйтесь на дозу из упаковки для своей загрузки, а не на желание «добавить на всякий случай».

Как понять, что средства слишком много

Первыми сигналами становятся не только следы на одежде. Внутри барабана или лотка может появиться скользкий налет, а самая стиральная машина начать пахнуть затхлым. Такие признаки означают, что остатки моющего средства накапливаются на поверхностях и системе, вместо того чтобы выйти с водой.

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Сходные симптомы часто воспринимают как доказательство недостаточного количества порошка. На самом деле следует сначала проверить дозировку и состояние самой техники.

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Сколько стирального средства сыпать

Точное количество определяют не на глаз, а по инструкции на упаковке и рекомендациям для конкретной машины. Учтите по меньшей мере три обстоятельства:

размер загрузки;

насколько загрязнена одежда;

тип стиральной машины и средства.

Для небольшой загрузки не требуется дозировка, рассчитанная на полный барабан (полная мерная ложка). Также очень грязные вещи не дают оснований автоматически насыпать вдвое больше. Сначала проверьте метки на упаковке, режим и уровень загрузки.

Если на машине имеется отметка HE , используйте совместимое средство с низким пенообразованием и следуйте инструкциям. Избыток пены может привести к дополнительным циклам полоскания, а остатки все равно будут оседать на ткани и деталях стиральной машины.

Что изменить в следующем цикле

Отмерьте средство мерной шкалой или колпачком, а не прибавляйте его примерно. Начните с дозы, указанной изготовителем для вашего объема белья и уровня загрязнения. Если после стирки снова остался белый след, не увеличивайте количество порошка — проверьте, правильно ли загружен барабан и подходит ли средство для этой машины.

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По окончании цикла не оставляйте мокрые вещи надолго внутри. Влажная среда и остатки моющих средств могут усиливать затхлый запах , поэтому дверцу между стирками следует оставлять немного приоткрытой, если это позволяет инструкция к модели.

Когда причина может быть не в дозе

Если запах не пропадает после коррекции дозировки, осмотрите резиновое уплотнение дверцы, барабан и лоток для средства. В этих местах может задерживаться вода, ворсинки и налет. Регулярная очистка должна соответствовать инструкциям производителя, ведь не все модели совместимы с одинаковыми средствами по уходу.

Важно также вовремя извлекать белье после цикла. Если очистка не помогла, а запах напоминает канализацию, причина может находиться в ливне или подключении. В таком случае не разбирайте машину самостоятельно – обратитесь к сервисному специалисту.

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