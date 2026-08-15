В Конотопе взорвался неизвестный предмет: пострадали 7-летний мальчик и его мама

Конотоп

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В Конотопе на Сумщине в результате взрыва неизвестного предмета травмировались 7-летний мальчик и его 26-летняя мать. Ребенок нашел опасный предмет и принес его домой, после чего тот взорвался.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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По предварительным данным, мальчик неосторожно обращался с находкой, когда произошел взрыв. Женщина получила телесные повреждения, а ребенку тоже понадобилась медицинская помощь. После осмотра медиками обоих пострадавших отпустили домой.

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На месте работали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Остатки взрывоопасного предмета были изъяты для дальнейшего исследования.

Полиция призывает родителей регулярно напоминать детям правила минной безопасности. Незнакомые предметы, обломки боеприпасов, гранаты, запалы и другие подозрительные находки нельзя трогать, поднимать, переносить, разбирать или приносить домой.

Если вы обнаружили потенциально опасный предмет, следует отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей и сообщить о находке по номерам 102 или 101.

Напомним, российские войска утром 10 июля атаковали Конотоп в Сумской области беспилотниками. Один из ударов пришелся на центр города — повреждены школа, больница и котельная, также ранен 70-летний мужчина.

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