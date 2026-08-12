Ще одне місто України відмовилося від небезпечних електросамокатів: що відомо

Електросамокат / © Pixabay

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У Чернівцях міська рада розірвала договори з операторами прокату електросамокатів. Причина — численні скарги мешканців на безладне паркування та небезпеку для пішоходів.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії міськради 10 серпня.

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Рішення підтримали 22 депутати. Відтак оператори прокату електросамокатів Bolt, Vevi та Jet.ua мають протягом 14 днів прибрати транспорт із вулиць міста, а також зарядні станції та інше супутнє обладнання.

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У міськраді зазначили, що якщо компанії не приберуть електросамокати у встановлений термін, комунальні служби самостійно евакуюють їх на майданчик тимчасового зберігання. Витрати на транспортування та зберігання транспорту надалі мають компенсувати його власники.

Додамо, що Чернівці — не перше місто, яке відмовилося від електросамокатів. 2021 року в Одесі запровадили обмеження руху електросамокатів та іншого персонального електротранспорту Трасою здоров’я через численні ДТП.

Небезпека від електросамокатів — що відомо

Нагадаємо, виконувач обов’язків медичного директора НДСЛ «Охматдит» Роман Жежера шокував статистикою травм дітей від електросамокатів. За його словами, неповнолітні дедалі частіше зазнають важких черепно-мозкових травм, впадають у кому, а близько 8% із них залишаються з глибокою інвалідністю.

Під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП за участю електросамоката, в якій загинула дитина. За інформацією поліції, водій автомобіля рухався по дорозі у Гатному, раптом на перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Одна дитина загинула, друга травмувалася.

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