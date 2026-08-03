Коли електросамокати зникнуть з тротуарів: експерт назвав єдину умову

Коли заборонять електросамокати / © Unsplash

Реклама

Наразі в Україні місцева влада позбавлена можливості самостійно врегулювати рух електросамокатів у містах. Щоб громади отримали необхідні повноваження, Верховна Рада має спершу ухвалити відповідний законопроєкт.

Про це в етері «Київ24» розповів експерт з адвокації кампанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.

Реклама

Електросамокати у містах: коли їх заборонять на тротуарах

Наразі міські ради чекають на правові важелі, аби самостійно визначати зони паркування та запроваджувати локальні обмеження.

Реклама

Втім, ключові рамки — від дозволеного віку кермувальників та лімітів швидкості до правил їзди тротуарами й велодоріжками — мають бути чітко прописані саме законодавчо.

Певне лідерство в цьому питанні виявляє Львівська міська рада. Там намагаються звернути увагу влади на електросамокати.

«Першочергово потрібні саме законодавчі зміни. Є зареєстрований законопроєкт №3023, який народні депутати майже рік обіцяють розглянути на другому читанні. Він уже готовий, погоджений, його потрібно тільки проголосувати», — каже Ільчук.

Лише після ухвалення закону та підписання його президентом, місцеві органи самоврядування отримають право забороняти чи обмежувати електросамокати у містах України.

Реклама

Рада готує сенсаційне рішення про електросамокати

Нагадаємо, у підкомітеті Верховної Ради підготували жорсткі правки до законопроєкту №3023, які повністю забороняють рух електросамокатів та моноколіс тротуарами.

Як повідомила народна депутатка Оксана Савчук, користувачам цього транспорту дозволять пересуватися виключно велодоріжками або краєм проїзної частини, а пішоходи отримають абсолютний пріоритет на пішохідній частині.

Крім того, місцева влада отримає право самостійно обмежувати рух персонального електротранспорту в місцях найбільшого скупчення людей — у парках, на велелюдних площах та в історичних центрах міст. Для маркування таких ділянок в Україні запровадять новий дорожній знак «Рух електросамокатів заборонено».

Новини партнерів