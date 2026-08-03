ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Коли електросамокати зникнуть з тротуарів: експерт назвав єдину умову

Питання руху електросамокатів у містах залежить не від місцевої влади, а від Верховної Ради. Законопроєкт №3023 має визначити правила та надати громадам необхідні повноваження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Коли заборонять електросамокати

Коли заборонять електросамокати / © Unsplash

Наразі в Україні місцева влада позбавлена можливості самостійно врегулювати рух електросамокатів у містах. Щоб громади отримали необхідні повноваження, Верховна Рада має спершу ухвалити відповідний законопроєкт.

Про це в етері «Київ24» розповів експерт з адвокації кампанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.

Електросамокати у містах: коли їх заборонять на тротуарах

Наразі міські ради чекають на правові важелі, аби самостійно визначати зони паркування та запроваджувати локальні обмеження.

Втім, ключові рамки — від дозволеного віку кермувальників та лімітів швидкості до правил їзди тротуарами й велодоріжками — мають бути чітко прописані саме законодавчо.

Певне лідерство в цьому питанні виявляє Львівська міська рада. Там намагаються звернути увагу влади на електросамокати.

«Першочергово потрібні саме законодавчі зміни. Є зареєстрований законопроєкт №3023, який народні депутати майже рік обіцяють розглянути на другому читанні. Він уже готовий, погоджений, його потрібно тільки проголосувати», — каже Ільчук.

Лише після ухвалення закону та підписання його президентом, місцеві органи самоврядування отримають право забороняти чи обмежувати електросамокати у містах України.

Рада готує сенсаційне рішення про електросамокати

Нагадаємо, у підкомітеті Верховної Ради підготували жорсткі правки до законопроєкту №3023, які повністю забороняють рух електросамокатів та моноколіс тротуарами.

Як повідомила народна депутатка Оксана Савчук, користувачам цього транспорту дозволять пересуватися виключно велодоріжками або краєм проїзної частини, а пішоходи отримають абсолютний пріоритет на пішохідній частині.

Крім того, місцева влада отримає право самостійно обмежувати рух персонального електротранспорту в місцях найбільшого скупчення людей — у парках, на велелюдних площах та в історичних центрах міст. Для маркування таких ділянок в Україні запровадять новий дорожній знак «Рух електросамокатів заборонено».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie