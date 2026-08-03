Росія вибила майже усі АЗС вглиб на понад 100 км від Сум: експерт оцінив ситуацію

Обстріл АЗС / Ілюстративне фото / © ДСНС

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Російські війська систематично знищують придорожні автозаправні станції на Сумщині. Через це військова та комунальна техніка змушена переходити на мобільні пункти заправки.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив політолог Віктор Бобиренко.

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За його словами, на відстані понад 100 кілометрів від Сум практично всі транзитні АЗС, розташовані вздовж доріг, були знищені внаслідок російських ударів.

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«Військових заправляють із мобільних АЗС, просто з бензовозів. Комунальний транспорт так само», — зазначив Бобиренко.

Експерт додав, що подібна тактика застосовується не лише на Сумщині. За його словами, окупанти завдають ударів по придорожній інфраструктурі й на інших важливих транзитних маршрутах, намагаючись ускладнити логістику та порушити транспортне сполучення між великими містами.

Водночас офіційного підтвердження наведених оцінок щодо масштабів знищення АЗС наразі немає.

Нагадаємо, у червні російські війська масовано атакували паливну інфраструктуру Сумщини. Щобільше, у Тростянці після удару дронів були знищені всі автозаправні станції. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Місцева влада заявила, що ворог цілеспрямовано б’є по АЗС, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. Для забезпечення жителів і критично важливих служб пальним влада разом із власниками АЗС почала опрацьовувати розгортання мобільних автозаправних станцій.

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