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- Ексклюзив ТСН
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В одному із міст України ухвалили радикальне рішення щодо самокатів
Депутати Чернівецької міської ради заборонили прокат електросамокатів у місті.
У Чернівцях депутати міської ради заборонили їхній прокат на території міста.
Усе через численні скарги містян на хаотичне паркування, постійні порушення правил дорожнього руху та небезпеку для пішоходів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Два тижні на демонтаж або примусова евакуація
Через рішення сесії міської ради компанії, які давали напрокат самокати, мусять повністю забрати їх з вулиць упродовж двох тижнів.
Також шерингові компанії зобов’язані демонтувати:
зарядні станції;
інше супутнє обладнання.
Якщо цього не зроблять у визначений термін, додають у міськраді, комунальники самі евакуюють самокати на спеціальні майданчики за кошт їхніх власників.
Рішення міськради стосується виключно сервісів оренди. Приватних електросамокатів ці обмеження не стосуються.
«Щоб вчасно забралися з вулиць»: позиція депутатів
Під час обговорення рішення на сесії міськради депутати наголосили на необхідності реального виконання ухвали, а не лише формального голосування.
«Мене цікавить, щоб ми не просто проголосували, щоб були розірвані ці меморандуми, а щоб вчасно забралися з вулиць оці всі електросамокати. А не просто щоб було проголосовано — і вони продовжили свою діяльність на території нашого міста», — підкреслили в міськраді.
Досвід інших міст України
Чернівці — не перше місто, де проголосували за подібні обмеження для мікромобільного транспорту:
Одеса: заборонено ганяти на самокатах Трасою здоров’я через велику кількість зіткнень із пішоходами;
Львів: діють обмеження на рух самокатів та ролерів у окремих пішохідних зонах.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТИ! У Чернівцях ЗАБОРОНИЛИ самокати? | ТСН 17:00 14 СЕРПНЯ