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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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195
Час на прочитання
2 хв

В одному із міст України ухвалили радикальне рішення щодо самокатів

Депутати Чернівецької міської ради заборонили прокат електросамокатів у місті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Чернівцях заборонили самокати

У Чернівцях заборонили самокати / © Unsplash

У Чернівцях депутати міської ради заборонили їхній прокат на території міста.

Усе через численні скарги містян на хаотичне паркування, постійні порушення правил дорожнього руху та небезпеку для пішоходів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Два тижні на демонтаж або примусова евакуація

Через рішення сесії міської ради компанії, які давали напрокат самокати, мусять повністю забрати їх з вулиць упродовж двох тижнів.

Також шерингові компанії зобов’язані демонтувати:

  • зарядні станції;

  • інше супутнє обладнання.

Якщо цього не зроблять у визначений термін, додають у міськраді, комунальники самі евакуюють самокати на спеціальні майданчики за кошт їхніх власників.

Рішення міськради стосується виключно сервісів оренди. Приватних електросамокатів ці обмеження не стосуються.

«Щоб вчасно забралися з вулиць»: позиція депутатів

Під час обговорення рішення на сесії міськради депутати наголосили на необхідності реального виконання ухвали, а не лише формального голосування.

«Мене цікавить, щоб ми не просто проголосували, щоб були розірвані ці меморандуми, а щоб вчасно забралися з вулиць оці всі електросамокати. А не просто щоб було проголосовано — і вони продовжили свою діяльність на території нашого міста», — підкреслили в міськраді.

Досвід інших міст України

Чернівці — не перше місто, де проголосували за подібні обмеження для мікромобільного транспорту:

  • Одеса: заборонено ганяти на самокатах Трасою здоров’я через велику кількість зіткнень із пішоходами;

  • Львів: діють обмеження на рух самокатів та ролерів у окремих пішохідних зонах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТИ! У Чернівцях ЗАБОРОНИЛИ самокати? | ТСН 17:00 14 СЕРПНЯ

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