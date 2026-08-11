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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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334
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1 хв

"Воюють за Зеленського": у Чернівцях скандальний водій автобуса втратив бронювання і опинився в ТЦК

Водія маршрутки, який ображав військових та їхні родини, а також висловлював проросійські наративи, мобілізували.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Скандал у маршрутці Чернівців: водієві, який лаяв військових, скасували бронювання та мобілізували

Скандал у маршрутці Чернівців: водієві, який лаяв військових, скасували бронювання та мобілізували

У Чернівцях мобілізували водія автобуса, який нецензурно висловлювався про військових під час конфлікту з пасажирами і в стилі російського ТБ заявляв, що вони нібито «воюють за Зеленського».

Про це повідомила речниця Чернівецького обласного ТЦК Тетяна Гайдащук, передає «Суспільне».

За її словами, чоловіка мобілізували згідно з чинним законодавством. Він працював водієм автобуса та мав бронювання. Однак після конфлікту з родичами військових та розголосу його звільнили з роботи.

Крім того, чоловікові повідомили про підозру за статтею про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю. За скоєне загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до пʼяти років або обмеження волі до пʼяти років.

Нагадаємо, у Чернівцях водій автобуса нецензурно і образливо висловлювався на адресу військових та їхніх родин, які мають право на пільговий проїзд. Крім того, під час сварки він відкрито поширював проросійські наративи.

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