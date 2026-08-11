Біблія описує іншопланетян, і Ватикан про це знає: католицький перекладач розкрив правду

Ексспівробітник Ватикану знайшов у Біблії опис космічних кораблів та іншопланетян / © Pixabay

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Стародавні священні тексти Біблії можуть приховувати шокувальну правду про контакти людства з позаземними цивілізаціями, яку століттями маскували релігійними метафорами. Колишній співробітник католицького видавництва дійшов висновку, що відомі біблійні персонажі були представниками високорозвиненої інопланетної раси.

Про цю скандальну теорію стародавніх астронавтів пише Daily Mail.

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Боги, які їдять і воюють

Італійський учений Мауро Більїно, який багато років професійно перекладав старозавітні тексти для авторитетного ватиканського видавництва, звернув увагу на дивні граматичні нюанси івриту. Він стверджує, що слово «Елохім», яким традиційно називають єдиного Бога, насправді вживається у формі множини і вказує на цілу групу могутніх правителів. Під час аналізу конкретних дій цих істот, дослідник помітив, що вони поводяться не як всевідущі духовні сутності, а як звичайні колонізатори, які ділять території та ведуть кровопролитні війни.

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«Вони їдять, п’ють, відпочивають і відчувають такі емоції, як гнів, ревнощі та страх, а головне — їх не описують як безсмертних», — наголосив колишній перекладач.

На підтвердження своєї гіпотези Більїно наводить вісімдесят другий псалом, де прямим текстом йдеться про божественне зібрання, учасники якого зрештою помруть як смертні люди. Крім того, він вказує на тридцять другий розділ Второзаконня, який описує розподіл земних народів між вищими силами, що більше нагадує геополітичну стратегію прибульців, аніж промисел єдиного Творця.

Стародавні космічні кораблі

Ще одним доказом палеоконтакту Більїно вважає специфічне використання слова «кавод», яке сучасні теологи перекладають як «слава Господня». Проте первісно цей термін асоціювався з чимось надзвичайно важким, що має величезну фізичну масу і може бути смертельно небезпечним для людей, які перебувають поруч із ним.

В описах видінь пророка Єзекіїля цей таємничий «кавод» прибуває з неба, переміщується в просторі та супроводжується гучним механічним шумом, димом, вогнем і сліпучим світлом. На думку вченого, стародавні автори просто намагалися описати передові технології та літальні апарати прибульців і послуговувалися тим мізерним і примітивним словниковим запасом, який був їм доступний на той час.

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Реакція Ватикану та критика вчених

Автор екстравагантної теорії переконаний, що всередині Ватикану є цілі фракції істориків, науковців та богословів, які повністю усвідомлюють правдивість цих альтернативних перекладів. Хоча Ватиканська обсерваторія відкрито допускає існування мікробного чи розумного життя на інших планетах, ідея про прибульців у ролі біблійних богів є занадто небезпечною та руйнівною для католицької доктрини.

«Багато з них цілком усвідомлюють, що єврейська Біблія представляє набагато складнішу картину, ніж спрощена версія, яка зазвичай пропонується в релігійному вченні», — заявив Більїно.

Водночас традиційна наука та мейнстримні біблеїсти категорично відкидають такі космічні трактування священних текстів і спираються у цьому на закони граматики. Вони пояснюють, що хоча слово «Елохім» дійсно має форму множини, у релігійних текстах воно постійно поєднується з дієсловами в однині, що однозначно підтверджує його значення як єдиного Бога Ізраїлю.

Учені також наголошують, що видіння Єзекіїля є складною релігійною символікою, а не буквальним описом приземлення іншопланетного зорельота. Хоча стародавні слова мовою іврит справді можуть мати кілька значень, сама лише лінгвістична неоднозначність не може слугувати науковим доказом того, що людство колись контактувало з інопланетянами.

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Нагадаємо, американський режисер Стівен Спілберг заявив, що вірить у відвідування Землі прибульцями. Частина науковців припускає, що такий сценарій теоретично можливий, однак наголошує: переконливих доказів цього досі немає.

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