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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

У маршрутці водій та кондукторка накинулися на пенсіонерку — розгорівся справжній скандал

Жінка мала пільговий проїзд — це не сподобалось водієві та кондукторці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У маршрутці водій та кондукторка накинулися на пенсіонерку — розгорівся справжній скандал

У київській маршрутці №545 розгорівся скандал через пільговий проїзд літньої жінки.

Про це у соцмережі Threads повідомила користувачка під ніком @vickyani83.

Дівчина, яка стала свідком події, зазначила, що бабуся зайшла всередину і повідомила про наявність пільги. Однак у відповідь кондукторка почала зневажливо казати: «Бабулько, іди вже, сідай».

Коли пасажирка попросила не називати її «бабулькою», кондукторка разом із водієм почали звинувачувати жінку у «незаслужених» пільгах.

Коли ж авторка допису намагалася заступитися за жінку, то кондукторка переключила свою агресію на неї. Під час конфлікту у транспорті ніхто із пасажирів не став на захист жінок.

У Мережі користувачі відреагували та підтримали дівчину. Зокрема, закликали прибрати маршрутки, які не сплачують податки, та замінити їх нормальними комунальними автобусами, а екіпажу висловили повну ганьбу.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки порушив права військовослужбовиці. Він навмисно різко загальмував, щоби жінка впала, коли та хотіла показати пільгове посвідчення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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