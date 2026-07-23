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- Укрaїнa
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У маршрутці водій та кондукторка накинулися на пенсіонерку — розгорівся справжній скандал
Жінка мала пільговий проїзд — це не сподобалось водієві та кондукторці.
У київській маршрутці №545 розгорівся скандал через пільговий проїзд літньої жінки.
Про це у соцмережі Threads повідомила користувачка під ніком @vickyani83.
Дівчина, яка стала свідком події, зазначила, що бабуся зайшла всередину і повідомила про наявність пільги. Однак у відповідь кондукторка почала зневажливо казати: «Бабулько, іди вже, сідай».
Коли пасажирка попросила не називати її «бабулькою», кондукторка разом із водієм почали звинувачувати жінку у «незаслужених» пільгах.
Коли ж авторка допису намагалася заступитися за жінку, то кондукторка переключила свою агресію на неї. Під час конфлікту у транспорті ніхто із пасажирів не став на захист жінок.
У Мережі користувачі відреагували та підтримали дівчину. Зокрема, закликали прибрати маршрутки, які не сплачують податки, та замінити їх нормальними комунальними автобусами, а екіпажу висловили повну ганьбу.
Нагадаємо, у Києві водій маршрутки порушив права військовослужбовиці. Він навмисно різко загальмував, щоби жінка впала, коли та хотіла показати пільгове посвідчення.