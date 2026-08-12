"Ми вже були в тилу ворога": комбриг Маришев розповів про провал командування РФ

Руслан Маришев / © скрін з відео

Реклама

Українські військові під час наступальної операції на Олександрівському напрямку змогли просунутися на 20–25 км углиб оборони російських військ, тоді як командування РФ не одразу усвідомило масштаб просування. Частина російських командирів, за словами командира 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслана Маришева, доповідала вищому керівництву неправдиву інформацію про розташування переднього краю.

Про це Маришев розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Реклама

«Командир полку навіть не розумів, що ми вже там»

«Ми це все тримали у великій таємниці для того, щоб ворог не розумів, де ми пересуваємося, на якому напрямку ми рухаємось. Але російські так звані воєнкори розганяли паніку. Дуже багато командирів Російської Федерації обманювали своє вище керівництво, даючи неправдиву інформацію про їхній передній край, де він фактично розташований», — розповів командир 95-ї бригади.

Реклама

За його словами, навіть коли українські підрозділи вже просунулися на 20–25 км углиб російської оборони, командування РФ не вірило в те, що відбувається.

«Навіть тоді, коли ми вже були в глибину на 20–25 км вглибину оборони російських військ, то їхнє керівництво в це не вірило і давали карти, які ми у них витягували ще за 25 км в нашому тилу, хоч ми вже були дуже в тилу ворога», — зазначив Маришев.

Він навів і випадок, коли російський командир батальйону загинув під час перевірки позицій, а командир полку не знав, що українські штурмові групи вже перебувають у цьому районі.

«Навіть були такі випадки, коли мої штурмові підрозділи вбивали там командира батальйону РФ, а командир полку навіть не розумів, що ми вже там. І командир ходив перевіряти там свої позиції, і мої штурмові групи його знищили. Ми взнали вже після того, що це командир батальйону. До цього ми не розуміли — навіть таке було», — сказав командир.

Реклама

Маришев пояснив, що якби українські військові знали про статус знищеного військового, то могли б спробувати взяти його в полон для отримання інформації.

«Якщо б ми розуміли, що це командир батальйону — ми мабуть взяли би його в полон, щоб, скажімо так, більше інформації з нього витягнути. Але, на жаль, ми не розуміли цього. Проте, скажімо, командир батальйону — мінус. Сам батальйон уже був у них морально подавлений, і це дало змогу далі просуватися нашим підрозділам», — розповів він.

Як проходив наступ

За словами командира 95-ї бригади, завдання українських підрозділів полягало у прориві переднього краю оборони противника, знищенні російських військових, які проникли в українську оборону, та подальшому просуванні до визначених рубежів.

«Дивіться, завдання в нас було дуже, як завжди, максимально просте. Це прорвати передній край оборони противника, знищити, вичистити інфільтрованого противника, який був на деякій глибині в нашій обороні і максимально просунутись вперед і вийти на певні рубежі», — зазначив Маришев.

Реклама

Операція, за його словами, розпочалася за населеним пунктом Вербове. Після знищення російських підрозділів українські військові вийшли на рубіж переходу в атаку та почали просуватися вперед.

«Тобто уже ми рухали не їхнє ЛБЗ, яке було як обман для вищого керівництва, а вже звільняли нашу територію, звільняли населені пункти, звільняли дуже багато територій навколо населених пунктів, і по максимуму просувались вперед», — розповів командир.

Окремим складним етапом стали укріплені позиції, зокрема бетонні ДЗОТи та ВОПи, які російські військові облаштували на напрямку.

«Дуже багато було настроєних цих так званих ВОПів. Були і криті, і некриті, і бетонні укриття. Але ми з цим також справились», — сказав Маришев.

За його словами, українські військові використовували авіацію, високоточну зброю, штурмові заряди та дими. Водночас навіть влучання по бетонних укріпленнях не завжди дозволяли їх зруйнувати.

«Противник там забарикадувався і не було змоги того вибити. Ми використовували штурмові заряди, використовували дими, викурювали звідти противника і потім вже знищували. Переважно це штурмові заряди, які дуже допомогли повскривати ці всі так звані ВОПи. Ну і люди, які зробили вже всю справу і до кінця довели», — пояснив командир.

Частину укріплень українські підрозділи спочатку обходили, перерізаючи логістику російських військ, і продовжували рухатися вперед.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТЕРМІНОВО! ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ 26 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ! ЕКСКЛЮЗИВНІ подробиці операції

Нагадаємо, раніше комбриг Маришев розповів правду про відбір, навчання та вік штурмовиків у ДШВ. Він заявив, що у 95-й ОДШБР доклали значних зусиль для покращення системи навчання в ДШВ.

Новини партнерів