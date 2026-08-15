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Подросток использовал ChatGPT для сценариев убийства семьи: впоследствии мать и брата нашли мертвыми
В Массачусетсе 17-летний подросток обвиняется в убийстве матери и младшего брата. Следствие установило, что до этого он создавал в ChatGPT истории и сценарии об убийстве своей семьи.
В штате Массачусетс 17-летний Арджун Аравинд обвиняется в убийстве матери и младшего брата. Прокуратура заявляет, что перед преступлением подросток использовал ChatGPT для создания сочиненных историй и сценариев, связанных с убийством членов своей семьи.
Детали сообщает издание The Guardian.
Парня оставили под стражей без права внесения залога. В суде он не признал себя виновным.
По данным следствия, во вторник в семейном доме погибли 45-летняя Судха Венкатесан и ее 14-летний сын Сиддхарт Аравинд.
Расследование началось после того, как репетитор подростка пришел на запланированное занятие, но не смог связаться с жителями дома. После этого отец Арджуна, который говорил с женой перед работой, обратился в полицию.
Правоохранители прибыли в дом после 18:30 и обнаружили тела двух человек. Сиддхарта нашли на первом этаже, а его мать в подвале.
Что нашли в истории запросов
По словам прокурора округа Миддлсекс Мариан Райан, в ходе следствия правоохранители обнаружили «тревожную» онлайн-активность подростка.
Она заявила, что Арджун использовал интернет и ChatGPT для поиска и создания придуманных сценариев, связанных с убийством его семьи.
По версии следствия он просил ChatGPT создавать фантастические истории, вводил персонажей и моделировал ситуации, которые могли касаться угроз членам его семьи. Прокуратура считает, что эта активность может быть связана с подготовкой преступления.
Напомним, против OpenAI подали иск из-за смерти 29-летней Фейт Мэдисон. Ее семья заявляет, что длительное общение с ChatGPT усугубляло психический кризис женщины и могло подтолкнуть ее к самоубийству.