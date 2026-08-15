Подросток использовал ChatGPT для сценариев убийства семьи: впоследствии мать и брата нашли мертвыми

ChatGPT / © ТСН

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В штате Массачусетс 17-летний Арджун Аравинд обвиняется в убийстве матери и младшего брата. Прокуратура заявляет, что перед преступлением подросток использовал ChatGPT для создания сочиненных историй и сценариев, связанных с убийством членов своей семьи.

Детали сообщает издание The Guardian.

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Парня оставили под стражей без права внесения залога. В суде он не признал себя виновным.

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По данным следствия, во вторник в семейном доме погибли 45-летняя Судха Венкатесан и ее 14-летний сын Сиддхарт Аравинд.

Расследование началось после того, как репетитор подростка пришел на запланированное занятие, но не смог связаться с жителями дома. После этого отец Арджуна, который говорил с женой перед работой, обратился в полицию.

Правоохранители прибыли в дом после 18:30 и обнаружили тела двух человек. Сиддхарта нашли на первом этаже, а его мать в подвале.

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По словам прокурора округа Миддлсекс Мариан Райан, в ходе следствия правоохранители обнаружили «тревожную» онлайн-активность подростка.

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Она заявила, что Арджун использовал интернет и ChatGPT для поиска и создания придуманных сценариев, связанных с убийством его семьи.

По версии следствия он просил ChatGPT создавать фантастические истории, вводил персонажей и моделировал ситуации, которые могли касаться угроз членам его семьи. Прокуратура считает, что эта активность может быть связана с подготовкой преступления.

Напомним, против OpenAI подали иск из-за смерти 29-летней Фейт Мэдисон. Ее семья заявляет, что длительное общение с ChatGPT усугубляло психический кризис женщины и могло подтолкнуть ее к самоубийству.

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