Patriot в Киеве остались пустыми во время российских атак - Financial Times

Patriot / © соцмережі

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Во время последних волн российских ударов баллистическими ракетами украинская ПВО не смогла перехватить часть целей из-за острого дефицита ракет к системам Patriot.

Как пишет Financial Times, в критические моменты пусковые установки комплексов в Киеве оставались без перехватчиков.

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По данным издания, Украина уже использовала небольшое количество ракет-перехватчиков, которые в последние недели передали США. Поэтому во время атак 5 и 8 августа ни одну баллистическую ракету, выпущенную по столице, перехватить не удалось.

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5 августа Россия атаковала Киев 24 баллистическими и четырьмя противокорабельными ракетами, а также 115 дронами. Украинская ПВО сбила 98 беспилотников, однако ни одной ракеты. Через три дня по Киеву ударили еще шесть баллистических ракет, в результате чего погибли три человека.

Украине не хватает ракет до Patriot

По словам украинских чиновников, на которых ссылается FT, дефицит перехватчиков стал настолько острым, что воздушные силы перестали регулярно сообщать полное количество выпущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать, сколько из них не удается сбивать.

Президент Владимир Зеленский после одной из атак снова призвал партнеров ускорить поставки средств ПВО и ракет в них.

По оценкам Киева, для противодействия ожидаемым массированным ударам России по энергетической, газовой и водной инфраструктуре зимой Украине необходимо по меньшей мере 300 перехватчиков PAC-3 для Patriot.

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Россия наращивает применение баллистики

Дефицит ракет в Patriot совпал с ростом производства и использования баллистических ракет Россией.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что в июле российские войска применили рекордное количество баллистических и гиперзвуковых ракет — 198. По его словам, Россия производит около 60 баллистических ракет ежемесячно, а только в июле использовала не менее 65 ракет.

Украина обратилась к европейским партнерам, имеющим запасы ракет Patriot, с просьбой передать больше перехватчиков. Среди таких стран FT называет Испанию и Грецию.

В то же время, часть союзников не спешит сокращать собственные запасы после войны с Ираном, которая также привела к значительному использованию американских ракет-перехватчиков.

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По данным FT, президент США Дональд Трамп пока не согласовал передачу Украине дополнительных комплексов и перехватчиков Patriot на ближайшие месяцы. В то же время, заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица заявил, что прямого отказа со стороны Вашингтона не было и Киев продолжает рассчитывать на новые поставки.

Напомним, 8 августа Зеленский заявил о договоренности с США по ежемесячной поставке ракет для систем Patriot и отметил, что серьезно помочь также могут Германия и Польша. Кроме того, Украина работает над созданием собственной баллистики совместно с европейскими партнерами.

Зеленский также сообщил, что производство ракет для Patriot в Украине по американским лицензиям тормозится из-за бюрократических процедур, хотя политическое решение о передаче технологий США уже приняли. По словам главы государства, развертывание производства может занять от 12 месяцев до нескольких лет.

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