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Взрывы друг за другом: дроны атакуют Саваслейку, где базируются носители «Кинжалов»
Местные жители сообщают о серии громких взрывов, а также дыме и огне в районе, где базируются истребители МиГ-31К.
Беспилотники в ночь на 15 августа атакуют российскую авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал».
Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.
Жители в местных чатах сообщают о громких взрывах в районе аэродрома. По их словам, со временем взрывов становится все больше.
Кроме того, сообщается, что в районе дислокации МиГ-31К видны клубы дыма и огонь.
Ранее сообщалось, что Россия вынуждена оптимизировать ночные атаки, комбинируя баллистические ракеты с трудноперехватываемыми реактивными беспилотниками Геран-4 и Геран-5 на фоне постоянной технологической гонки с украинской ПВО.
Мы ранее информировали, что в Новороссийске раздаются взрывы, активно работает российская противовоздушная оборона, а местные жители сообщают о дыме и сильном запахе гари.