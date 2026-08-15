Взрывы друг за другом: дроны атакуют Саваслейку, где базируются носители «Кинжалов»

МИГ-31К / © Associated Press

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Беспилотники в ночь на 15 августа атакуют российскую авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал».

Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.

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Жители в местных чатах сообщают о громких взрывах в районе аэродрома. По их словам, со временем взрывов становится все больше.

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Кроме того, сообщается, что в районе дислокации МиГ-31К видны клубы дыма и огонь.

Пожар на авиабазе Саваслейка

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена оптимизировать ночные атаки, комбинируя баллистические ракеты с трудноперехватываемыми реактивными беспилотниками Геран-4 и Геран-5 на фоне постоянной технологической гонки с украинской ПВО.

Мы ранее информировали, что в Новороссийске раздаются взрывы, активно работает российская противовоздушная оборона, а местные жители сообщают о дыме и сильном запахе гари.

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