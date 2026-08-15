Атака на судно обернулась катастрофой: огромное нефтяное пятно покрыло побережье Ирана

Нефтяное пятно на море / © facebook.com/svyatoslav.oliynyk

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После атаки Ирана на балкер Minoan Pioneer у берегов Омана произошла масштабная утечка горючего.

Об этом сообщает BBC.

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3 августа охранная компания Vanguard, специализирующаяся на безопасности судоходства, сообщила об ударе снарядом по балкеру Minoan Pioneer под флагом Либерии вблизи Омана.

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За следующую неделю утечка горючего из поврежденного судна распространилась на значительную часть пролива. 10 августа на проверенных видеозаписях зафиксировали густую черную нефть уже на пляжах острова Кешм.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что площадь нефтяного пятна превысила 300 квадратных километров. Это территория, соизмеримая с более чем 40 тысячами футбольных полей.

«Это то, что я бы назвал масштабным разливом нефти», — сказал Джон Амос, руководитель компании спутникового экологического мониторинга SkyTruth.

Он оценил объем утечки в «гораздо больше» 100 тысяч американских галлонов, или около 380 тысяч литров.

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Иран отрицает свою причастность к атаке на Minoan Pioneer. В Тегеране заявили, что источником загрязнения является «иностранное грузовое судно».

В то же время, аналитики судоходной отрасли считают, что за ударом, вероятнее всего, стоял именно Иран. Самир Мадани, соучредитель компании морской разведки TankerTrackers.com, назвал атаку и вызванный ею разлив «раной, которую Иран нанес сам себе».

Он отметил, что в этом районе уже неоднократно атаковали суда, которые пользовались маршрутом вблизи Омана.

Экологи предупреждают, что масштабный разлив может нанести серьезный вред дикой природе, заповедным экосистемам и рыболовным общинам вокруг Кешмы.

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Остров известен своими мангровыми лесами, коралловыми рифами и местами гнездования ястребиных черепах — вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Доктор Кейван Хоссейни, эксперт по энергетике и окружающей среде Саутгемптонского университета, назвал место загрязнения «очень тревожным» из-за высокой чувствительности местных экосистем.

В то же время, Амос предостерег, что видимая на поверхности моря нефть может быть лишь «верхушкой айсберга». По его словам, более тяжелые фракции загрязнения оседают на морском дне и в зависимости от условий могут оставаться там в течение многих лет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 августа, заявил о намерении объявить Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов» после завершения войны с Ираном.

Мы ранее информировали, что Министерство иностранных дел ОАЭ заявило об атаке на два судна государственной нефтяной компании ADNOC во время их прохождения через Ормузский пролив.

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