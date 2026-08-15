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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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День ангела 22 августа: кого и как поздравлять с именинами

22 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 22 августа

Какой день ангела 22 августа / © pexels.com

Кто празднует день ангела 22 августа

22 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Гаврила, Ивана, Макара, Михаила, Александра, Алексея, Афанасия, Федора, Ариадну

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве оптимист, жизнелюб. Во взрослом возрасте становится выдержанным, терпеливым.

Гаврило — древнеарамейское имя, переводится как «Бог — моя сила». В детстве замкнутый, чувствительный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, амбициозным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве спокоен, честен. Во взрослом возрасте становится искренним, решительным.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве добрый, вежливый. Во взрослом возрасте становится справедливым, целеустремленным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, щедрый. Во взрослом возрасте становится верным, уверенным в себе.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве коммуникабельный, подвижный. Во взрослом возрасте становится энергичным, трудолюбивым.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве усердный, неторопливый. Во взрослом возрасте становится романтичным, дружелюбным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, решительным.

Ариадна — древнегреческое происхождение, означает «верная жена». В детстве самоуверенная, лидер. Во взрослом возрасте становится неприхотливой, трудолюбивой.

День ангела 22 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 22 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье, мир в душе и радость в сердце.

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю Божьего благословения, светлых мыслей, добрых людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.***

С Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем и защищает от всех бед.

***

Поздравляю с праздником твоего имени! Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, душевного тепла и гармонии каждый день.

***

Счастливого Дня ангела! Пусть в жизни будет больше радости, приятных встреч, искренних людей и поводов для улыбок.

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