Провал "супероружия"?: почему РФ внезапно остановила выпуск "Кинжалов" и Х-32

Атака ракетами «Кинжал» / © ТСН

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Российская Федерация с апреля приостановила производство и применение аэробалистических «Кинжалов» и модернизированных ракет Х-32. Ресурсы и комплектующие перераспределили на выпуск других, более эффективных видов вооружения.

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил в интервью «РБК-Украина».

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Россия просмотрела распределение ресурсов в ракетном производстве, что позволило ей увеличить выпуск отдельных видов баллистических ракет.

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«Россияне смогли нарастить производство баллистических ракет еще и за счет того, что они перестали выпускать «Кинжалы». Соответственно, ракетное топливо идет уже не для «Кинжалов», а на другие баллистические ракеты. Кроме того, они приостановили выпуск и применение Х-32 (модернизацию Х-22), поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили для других типов ракет — которые считаются более эффективными», — рассказал Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР отметил, что прекращение производства этих ракетных образцов украинская разведка фиксирует с апреля 2026 года. По его словам, российская сторона пыталась усовершенствовать характеристики Х-32, в том числе повысить точность ракеты.

«Они работали над тем, чтобы увеличить точность Х-32. Однако результаты нескольких боевых испытаний показывали, что им это не удается, и россияне снова вернули их на доработку, а план по серийному производству приостановили», — добавил Скибицкий.

Проблемы возникают у россиян и с ракетами «Кинжал». Представитель разведки обратил внимание на недостаточную точность вооружения, которая, по его оценке, существенно превышает допустимые показатели.

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«Такие же у них нюансы и с „Кинжалами“. Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 м, а у них — 30 м и больше», — пояснил замначальника ГУР.

Напомним, Скибицкий также сообщил, что Россия выполняет годовые планы производства отдельных видов ракет досрочно и увеличивает частоту обстрелов Украины, поэтому пауза в ударах вряд ли будет. В июле показатели использования вражеских крылатых ракет составили 153 единицы, а баллистических и гиперзвуковых — 198 (абсолютный максимум). Интервалы между атаками сократились из-за роста объемов изготовления.

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