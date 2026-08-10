Вадим Скибицкий

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Российские оккупационные войска наращивают темпы изготовления отдельных видов ракетного вооружения и существенно увеличивают частоту обстрелов территории Украины. По состоянию на начало августа враг уже досрочно выполнил годовые планы производства по некоторым средствам поражения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По словам представителя ГУР, июльские показатели применения крылатых ракет Х-101, «Калибр» и Х-32 стали вторыми по величине с начала года — 153 единицы (больше было только в феврале — 157). В то же время запуск баллистических и гиперзвуковых ракет («Искандер-М», РМ-48У с С-400 и «Циркон») достиг абсолютного максимума в 2024 году — в июле враг выпустил 198 таких ракет.

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Военная разведка отмечает, что динамика является результатом длительной подготовки и постоянного наращивания изготовления оружия. Рост интенсивности ударов фиксируется еще с апреля: если тогда была выпущена 61 баллистическая ракета, то в мае — 107, а в июне — 134.

Изменение тактики и перевыполнение планов

Вадим Скибицкий подчеркнул, что интервалы между атаками сократились: если раньше враг наносил удары раз в 10 дней или неделю, то сейчас обстрелы происходят гораздо чаще. Это напрямую зависит от объемов производства.

Документальные данные ГУР свидетельствуют о том, что Москва перечисляет средства и делает ставку на те типы вооружения, которые показывают эффективность и для которых необходима компонентная база:

Ракеты «Циркон»: по состоянию на 3 августа изготовлено 33 единицы, что соответствует всему годовому плану по государственному оборонному заказу РФ.

Ракеты «Оникс»: на 3 августа изготовлено 60 единиц, что также полностью закрывает годовую норму врага.

«Если есть определенные типы ракет, которые доходят до целей, они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве средств, для которых у них есть комплектующие», — резюмировал заместитель начальника ГУР.

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Напомним, на фоне острого дефицита американских ракет PAC-3 Украина могла бы модернизировать советские комплексы С-300, отметил военный эксперт Иван Тимочко. Он подчеркнул, что это не заменит высокие технологии Patriot, но позволит существенно усилить противовоздушную оборону и перехватывать часть баллистических ракет.

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