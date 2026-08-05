"Мы в критической фазе массированных атак": эксперты назвали завтрашние сценарии войны и обстрелов

Военные эксперты спрогнозировали возможное развитие событий в воздушной войне России против Украины / © ТСН

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После российского массированного ракетного удара по Киеву и области в ночь на 5 августа внештатный советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил на своей странице в соцсети, что по его оценкам РФ сможет запускать по Украине около 100 баллистических ракет ежемесячно.

Среди прочего он добавил: «Дальше атак будет больше».

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Война в Украине: обстрелы возможны еженедельно

В свою очередь, военные эксперты, опрошенные ТСН.ua, высказали мнение, что Украина, имея дефицит противоракет для сбития баллистики (что подтвердил президент Владимир Зеленский), вошла в новую, в определенной степени критическую фазу войны.

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«Глава Кремля Владимир Путин знает о том, что у нас нет противоракет и, соответственно, пользуется этим. Обстреливает максимально. Настолько, насколько хватает возможностей, чтобы нанести нам поражение», — говорит военный эксперт Олег Жданов.

К этому он добавил, что о дефиците ракет было известно из официальных источников еще два месяца назад.

«Война становится войной на истощение. Кто раньше «провалится», кто меньше выдержит. Мы выбрали для ударов логистически-финансовую отрасль и нефтегазовую. Мы стараемся нанести максимальные поражения российской экономике. А РФ, понимая, что у нас нет такого чего-то большого, бьет по всему, что видит. К примеру, продовольственные, почтовые склады. Думаю, что Россия бьет по максимуму. Ежемесячно РФ производит около 60 ракет. Существенно усилит возможности России помощь Северной Кореи, которая предоставляет ей пусковые установки и ракеты», — говорит Жданов.

При этом отмечает, что целью российских ракет в ближайшее время будет не только Киев.

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«Нет. Думаю, что от массированных точечных ударов будут страдать и другие города. Есть информация, что удары могут готовиться по Николаеву, Одессе, Днепру. Не забываем, что основная масса российских ракет ограничена дальностью полета. Для «Искандера» — 500 км, также учитываем, что пусковые установки они прячут за 50 км от границы. То есть 420–450 км — это гарантированная дальность полета», — говорит Жданов.

Резюмируя, он отмечает, что до тех пор, пока в Украине не появится противодействие баллистическим ракетам, Путин не видит препятствий для таких своих ударов.

«У нас есть два варианта защититься. Первый и, на мой взгляд, основной: нам нужно срочно иметь в наличии баллистику для нанесения ударов. Российская пусковая установка находится на стартовой позиции максимум 20-30 минут. Второй вариант: наша баллистика по Москве. Представьте, если бы Москва сегодня ночью получила такие удары, как мы. У них бы очень сильно изменились настроения. Нам нужно «бежать» колоссальными темпами в направлении получения собственной баллистики», — говорит Жданов.

По его оценкам, россиянам после такого обстрела, который произошел сегодня ночью, нужно около недели на подготовку к следующему удару.

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«Киев есть и будет в приоритете. Но разговор был бы совсем другим, если бы после наших ударов горела Москва. А сегодня Путин чувствует, что мы не можем ответить, потому и бьет. Удары по другим городам Путин расценивает как «дополнение» для давления на Украину».

Массированные атаки по Украине: россияне настроены на большее количество

По оценкам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, сейчас наступила критическая фаза массированных атак.

«Любая война входит в фазу экономического истощения противника», — говорит он.

И приводит следующие примеры: «Еще в 2022 году Россия наносила удары по нашим объектам, таким как «Новая почта», «Эпицентр», «МЕТРО» и другие. Но тогда Россия сконцентрировала удары по другим направлениям. В приоритете для россиян было уничтожение нашей энергетики, много своего ресурса РФ использовала не для борьбы с нашей экономикой. Россияне сконцентрировались на нашей энергетике. Были израсходованы ресурсы, производство ракет в определенный момент было на уровне стагнации, после чего начали наращивать это производство. Поэтому теперь россияне могут позволить себе бить ежемесячно по украинским объектам экономической составляющей».

При этом он отмечает: «Очень важный момент — почему к этому не подготовились ни мы, ни наши партнеры? Было ясно, что этот пиковый момент должен был наступить. Сейчас мы видим следующую ситуацию: Россия производит баллистических ракет, гиперзвуковых, аэробаллистических в год больше, чем все страны мира, производящие антибаллистику. Пример по одной категории: ракета 9М723, баллистическая ракета «Искандер-М». Россия в год производит чуть более тысячи таких ракет. А противоракет, которые способны перехватывать, американская компания до сих пор производит в год 700-750 единиц. Для перехвата каждой ракеты «Искандер-М» требуется 2 ракеты. Поэтому мы сейчас, безусловно, находимся в критической фазе, которая должна либо простимулировать мировое производство противоракет, либо простимулировать внутреннее производство. Что займет некоторое время. Кроме этой стимуляции, мы должны работать как над уничтожением пусковых установок, так и предприятий, производящих эти ракеты в России».

Александр Коваленко отмечает, что зафиксировать развертывание пусковой установки, которая бьет ракетами «Искандер-М» крайне сложно, некоторые другие — легче.

«Но если мы говорим о «Цирконе», то проблема еще больше. Дальность ее полета — 1 тыс. км, поэтому буфер безопасности намного больше, чем у «Искандеров», — говорит Коваленко, отмечая, что даже при уничтожении Украиной ракетного производства в России, последняя ищет новые возможности для производства.

Резюмируя, Коваленко отмечает: «Наша работа — это не только пассивная оборона, но и охота за российскими пусковыми установками и их уничтожение вместе с предприятиями, дипломатическая работа ради ограничения поставок соответствующей продукции в Россию. Надо искать пути».

Обстрелы Украины: как можно гарантированно защититься

Учитывая резонанс после последних обстрелов, военный обозреватель Денис Попович на своей странице в соцсети написал следующее: «Многие начали спрашивать, а как уничтожить пусковые установки «Искандеров». Есть теория, а существует практика. В теории такую пусковую установку может уничтожить солдат со связкой противотанковых гранат. Дальше начинается практика: если он туда доползет. Все эти ОТРК, которые бьют из Брянской области, находятся в лесистой местности. Они тщательно замаскированы. Имеют несколько стартовых позиций, а также фальшивые позиции с оборудованными макетами пусковых установок. Я это утверждаю, потому что это «альфа» и «омега» в работе с такими видами вооружения».

Он добавил: «Кроме того, вокруг этих позиций обязательно осуществляются меры охраны и обороны, работает РЭБ, поскольку противник прекрасно понимает, что мы ищем возможности эти пусковые установки уничтожить. И главное, что нужно понимать — это время развертывания и сворачивания. Развертывание комплекса «Искандер» с марша — 15-17 минут, подготовка к пуску до 4 минут, сворачивание пусковой установки после пуска ракет — до 2 минут».

По словам Поповича, последнее означает, что машина выпускает ракеты и через две минуты ее уже нет на этой позиции.

«Это как раз и делается для того, чтобы не подвергнуться ответному удару. Боюсь, что нам придется рассчитывать на эти примерно 2 минуты после того, как мы пофиксим сам пуск, или примерно на 5-6 минут, если заранее увидим момент прибытия на позицию», — пишет обозреватель.

И констатирует: «Вот в этот короткий промежуток времени теоретически и появляется возможность накрыть ту пусковую установку тем, чем мы сможем до нее дотянуться здесь и сейчас: дроном, который вдруг будет летать где-то поблизости, подразделением ССО в рамках спланированной спецоперации, крылатой ракетой, если заранее запустим ее в воздух или смельчаком со связкой противотанковых гранат. Но на практике наиболее эффективным средством будет такая же баллистическая ракета, которая долетит до этой пусковой установки раньше, чем она уедет с позиции».

Напомним, ранее сообщалось о том, что ни одной ракеты не удалось сбить: РФ атаковала «Цирконами», «Ониксами» и не только. По данным военных, основным направлением удара врага была Киевщина.

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