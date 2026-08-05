В суде Стефанишина не сдержала слез: какой залог просит прокуратура

Ольга Стефанишина / © ТСН

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Высший антикоррупционный суд 5 августа рассматривал вопрос об избрании меры пресечения для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Дмитрий Святненко из зала суда.

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Мера пресечения для Ольги Стефанишиной — что известно

В частности, во время суда прокурор попросил назначить залог в размере 13 млн гривен. В свою очередь адвокат выступила со встречным ходатайством и попросила уменьшить сумму залога до 10 миллионов гривен.

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Сама Ольга Стефанишина во время заседания суда прокомментировала цифры обвинением. По ее словам, у нее нет необходимых средств для внесения такого залога, после чего расплакалась в зале суда.

«Поэтому с "мифическими деньгами", которые, по мнению стороны обвинения, могут быть у меня в наличии, я не могу обеспечить внесение залога своими собственными средствами в предложенном объеме», — отметила Стефанишина.

ВАКС объявит меру пресечения Ольге Стефанишиной 6 августа в 9:30.



По информации ЦПК и прокуроров САП, Стефанишина якобы не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, потраченные на их ремонт наличные, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, а также не указала пользование Mercedes, записанного на подчиненного.

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Кроме того, расходы превышают доходы и сбережения дипломата. Суммарная стоимость приобретенных за полтора года активов составила 13,9 млн грн.

Следует заметить, что кроме незаконного обогащения экс-чиновница также имеет подозрение в деле от НАБУ, где также фигурирует соратница бывшего президента Виктора Януковича Елена Лукаш.

Ольга Стефанишина в суде / © ТСН

Ольга Стефанишина в суде / © ТСН

Ольга Стефанишина в суде. / © ТСН

Дело Ольги Стефанишиной — что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский 3 августа уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Дипломатка заявила, что ушла по собственному желанию из-за скандала с имущественными расследованиями и обвинениями в конфликте интересов и декларировании состояния. Она сообщила, что готова лично приехать в Киев, чтобы дать объяснения правоохранителям и обществу.

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Впоследствии НАБУ и САП объявили новое подозрение бывшему украинскому послу в США Ольге Стефанишиной из-за незаконного обогащения. Высший антикоррупционный суд решал, какую меру пресечения ей избрать. Адвокаты просили провести заседание за закрытыми дверями.

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