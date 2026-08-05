Современная тенденция к разводам: почему пары всё чаще ставят точку в отношениях

Современная тенденция к разводам / © Credits

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Одна из самых заметных волн разводов приходится именно на супружеские пары, прожившие вместе 15–20 лет, и для многих это становится неожиданностью. Снаружи всё выглядит почти идеально: общие дети, собственный дом, налаженный быт, бизнес или работа, друзья, семейные праздники и фотографии с отпусков. Такие пары часто называют примером для подражания. Поэтому, когда они объявляют о разводе, окружающие искренне удивляются: «Как так? У вас же всё было хорошо!».

Однако, как объясняет психолог Людмила Чернова, именно в этом и заключается парадокс. Нередко ничего драматического не произошло, не было крупного предательства, скандалов или громких конфликтов, просто люди постепенно перестали быть близкими.

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Они жили рядом, но уже не были парой

Многие семьи с годами превращаются в безупречно организованную команду. Один обеспечивает семью, другой отвечает за быт, вместе они воспитывают детей, планируют бюджет, решают повседневные вопросы. Всё работает безупречно. Однако есть одна проблема: функции остаются, а отношения — нет.

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Пока жизнь наполнена общими задачами, времени задуматься о собственных чувствах почти не остается. День за днём люди выполняют свои обязанности и откладывают себя «на потом», и вот однажды это «потом» наконец наступает.

Дети становятся взрослее, карьера стабилизируется, быт уже не требует столько сил, и тогда супруги впервые за долгое время остаются наедине друг с другом. Именно тогда возникают вопросы, которые годами никто не решался задать, вроде: «Хорошо ли нам вместе?», «Мы все еще хотим быть рядом?», «Что нас объединяет, кроме привычки и общего распорядка дня?» — и иногда ответы оказываются болезненными.

Эмоциональная пустота, накопившаяся за долгие годы

Людмила Чернова подчеркивает, что дело не в том, что сегодня люди стали более легкомысленно относиться к браку. Разводы существовали всегда, изменилось другое — люди всё меньше готовы мириться с внутренним одиночеством, даже если снаружи всё выглядит стабильно.

Стабильность сама по себе ещё не означает счастье. Можно годами жить без ссор, иметь общий бюджет и планы, но при этом не чувствовать эмоциональной близости. И именно эта тихая пустота часто оказывается гораздо опаснее любого конфликта, ведь отсутствие проблем — это ещё не наличие любви.

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Тенденция к разводам или тенденция к счастью

В обществе часто говорят о якобы «моде на разводы». Однако психолог предлагает посмотреть на ситуацию по-другому. По её мнению, современный тренд — это не желание разрушать семьи, а стремление жить полноценной жизнью и чувствовать себя счастливым человеком.

Все больше людей задают себе вопрос, который раньше казался почти табу, а именно: «Действительно ли я счастлив в этих отношениях?», и ответ на него все реже зависит от мнения окружающих. Ведь чужие слова о том, что «у вас прекрасная семья», не способны заполнить внутреннюю пустоту человека, который давно утратил чувство близости.

Не спешить уходить

В то же время Людмила Чернова подчеркивает, что её слова — вовсе не призыв к разводу, напротив, это призыв перестать воспринимать отношения как нечто само собой разумеющееся. Любовь не исчезает за один день. Чаще всего она просто постепенно отходит на второй план среди рабочих встреч, детских кружков, покупок, счетов и бесконечных списков дел.

Именно поэтому над близостью нужно работать так же, как мы работаем над карьерой или семейным бюджетом, а именно: находить время для разговоров, совместных впечатлений, свиданий, поддержки и искреннего интереса друг к другу. Ведь если в вашем браке ещё сохранился хотя бы лёгкий аромат любви, его можно превратить в настоящий огонь.

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